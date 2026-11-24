Профессиональный спорт в США становится все более дорогим активом для инвесторов. С 2000 года средняя стоимость клубов NFL, NBA, MLB и NHL увеличивалась примерно на 12% ежегодно. Это значительно опережает рост фондового рынка, состояния самых богатых американцев и инфляцию. При этом аудитория NBA продолжает расти: за первый месяц сезона-2026/27 лига отчиталась о рекордных показателях телесмотрения.

Morgan Housel, Unsplash

Согласно отчету аналитиков J.P. Morgan, на который ссылается Front Office Sports, средняя стоимость франшиз четырех крупнейших североамериканских спортивных лиг с 2000 года росла примерно на 12% в год. Для сравнения: среднегодовой рост индекса S&P 500 за тот же период составил около 6,8%, состояния богатейших 0,1% американцев — 7,3%, а инфляция — 2,5%.

Одной из главных причин такого роста аналитики называют ограниченное предложение. С 2000 по 2025 год в четырех лигах появилось всего четыре новые команды: Houston Texans в 2002 году, Charlotte Bobcats (ныне Charlotte Hornets) в 2004-м, Vegas Golden Knights в 2017-м и Seattle Kraken в 2021-м. При этом интерес инвесторов к спортивным клубам продолжал увеличиваться.

За 2002−2025 годы число миллиардеров в США выросло с 243 до 902. Одновременно доля богатейших 0,1% американцев в совокупном национальном богатстве увеличилась с 10,3% до 14,6%. Если в 2002 году на одну команду из NFL, NBA, MLB и NHL в среднем приходилось около двух американских миллиардеров, то к 2025 году — уже примерно 7,3.

Однако рост числа потенциальных покупателей не успевает за увеличением стоимости клубов. Поэтому сделки все чаще требуют объединения нескольких инвесторов: владельцев контрольных пакетов, семейных инвестиционных офисов, стратегических партнеров и институционального капитала.

Эту тенденцию отражает и расширение участия фондов прямых инвестиций. MLB разрешила институциональным инвесторам приобретать доли в клубах в 2019 году, а NFL — в 2024-м. По оценке J.P. Morgan, в четырех лигах насчитывается около 35 сделок с участием частного капитала по покупке миноритарных долей.

Дополнительное влияние на оценки клубов оказывают редкие сделки по смене владельцев. Когда команда продается дороже своей последней публичной оценки, стоимость других сопоставимых франшиз также может пересматриваться вверх — даже если их выручка и денежные потоки не изменились. В 2026 году о сделках по смене контролирующих владельцев объявили сразу пять клубов: Los Angeles Lakers, San Diego Padres, Seattle Seahawks, Minnesota Timberwolves и Los Angeles Angels.

При этом стоимость спортивных франшиз не всегда движется вслед за фондовым рынком. Например, в 2008 году, во время финансового кризиса, S&P 500 упал на 38,5%, тогда как средняя стоимость команд четырех лиг выросла на 7,3%. В 2022 году индекс снизился на 19,4%, а средняя оценка клубов увеличилась на 19,3%.

NBA наращивает телевизионную аудиторию

На фоне роста коммерческой стоимости спортивных клубов NBA демонстрирует и высокие показатели зрительского интереса. По данным лиги, приведенным Front Office Sports, за первый месяц сезона-2026/27 средняя аудитория национальных трансляций на NBC, ESPN и Amazon Prime Video составила 2,62 млн зрителей. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, и рекордный показатель для этого этапа чемпионата — за исключением укороченных из-за локаутов сезонов 1998 и 2011 годов.

Главным драйвером роста стали трансляции NBC и эфирного телевидения: в среднем их смотрели 4,5 млн человек — на 27% больше год к году. При этом напрямую сравнивать этот показатель с результатами других вещателей не совсем корректно: NBC объединяет данные Nielsen с цифровой статистикой Adobe Analytics, учитывающей просмотры на Peacock.

У ESPN средняя аудитория первых 12 игр сезона составила 1,8 млн зрителей — на 13% выше прошлогоднего уровня. Это лучший старт канала за первый месяц сезона с чемпионата-2017/18, если не учитывать 2020 год.

В целом за первый месяц матчи NBA посмотрели 75 млн уникальных зрителей в США — на 20% больше, чем год назад. Этот показатель отражает количество разных зрителей, а не среднюю аудиторию одной трансляции.

Самой просматриваемой командой стала New York Knicks: шесть национальных трансляций с ее участием собрали в среднем 3,37 млн зрителей. На втором месте — Philadelphia 76ers с показателем 3,26 млн за семь матчей. Игры San Antonio Spurs в среднем смотрели 2,56 млн человек — на 61% больше, чем в прошлом регулярном сезоне.

Самым популярным матчем начала сезона стала встреча Knicks и 76ers в день открытия чемпионата: она собрала 7,7 млн зрителей. Игра Oklahoma City Thunder против San Antonio Spurs, прошедшая в тот же вечер, привлекла еще 4,85 млн.

Рост аудитории NBA происходит на фоне обновления медиапартнерств лиги: в прошлом сезоне NBC вернулась к трансляциям матчей NBA впервые более чем за два десятилетия, а новый медиаконтракт также расширил роль Amazon Prime Video. При этом данные первого месяца показывают рост зрительских показателей, но сами по себе не доказывают, что именно новые партнерства стали единственной причиной увеличения интереса.

Таким образом, две тенденции — быстрое удорожание спортивных франшиз и рост аудитории NBA — подчеркивают масштаб коммерческого бизнеса профессионального спорта в США. Однако это разные показатели: стоимость клубов зависит не только от зрительского интереса, но и от дефицита команд, структуры сделок, доступности капитала и ожиданий инвесторов.

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