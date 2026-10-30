Spotify планирует запустить новый сервис на основе искусственного интеллекта, который позволит пользователям создавать собственные версии популярных песен. Стоимость дополнительной функции может составить $4−5 в месяц. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Paris Bilal, Unsplash

По данным издания, запуск сервиса намечен на первый квартал 2027 года. Предположительно, его могут приурочить к церемонии вручения премии «Грэмми», которая состоится в феврале.

Новая функция позволит платным подписчикам экспериментировать с музыкой с помощью ИИ. Например, пользователи смогут превратить народную песню в танцевальный трек или создать кавер, в котором один исполнитель будет звучать так, будто исполняет композицию другого артиста.

При этом Spotify намерена учитывать интересы правообладателей. Согласно планам компании, авторские отчисления от созданных пользователями ремиксов будут поступать оригинальным исполнителям. Кроме того, прослушивания таких версий могут учитываться при расчете позиций исходных композиций в музыкальных чартах платформы.

Для реализации проекта Spotify уже заключила лицензионные соглашения с Universal Music Group, независимым музыкальным объединением Merlin и французской компанией Believe. Переговоры с Sony Music и Warner Music продолжаются.

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Таким образом, Spotify рассчитывает не просто предоставить пользователям новый инструмент для творчества, но и создать модель, при которой использование ИИ в музыке будет приносить доход оригинальным исполнителям и правообладателям.

В августе Spotify объявила о введении специальной маркировки для артистов, чьи публичные образы созданы с помощью искусственного интеллекта. Такие профили будут отмечены значком AI Persona, который позволит слушателям отличать виртуальных исполнителей от реальных музыкантов.

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