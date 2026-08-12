Spotify начнет помечать профили артистов, чья публичная личность создана с помощью искусственного интеллекта. С середины сентября 2026 года рядом с такими исполнителями появится специальный значок AI Persona. Он поможет слушателям отличать виртуальных артистов от реальных людей.

Alexander Shatov, Unsplash

Компания объясняет решение необходимостью сохранить доверие слушателей: они должны понимать, кто стоит за музыкой. В эпоху генеративного ИИ уже недостаточно увидеть фотографию и имя исполнителя — оба элемента могут оказаться вымышленными.

Spotify позволит артистам самостоятельно указывать в Spotify for Artists, что их профиль представляет собой ИИ-персону. Однако компания не будет полагаться только на самораскрытие. Платформа также начнет анализировать профили и искать признаки фотореалистичных образов, созданных с помощью ИИ. В первую очередь проверят артистов, которые соответствуют определенным показателям аудитории. По данным Spotify, это позволит охватить подавляющее большинство профилей, которые посещают слушатели.

Метка будет отображаться не только на странице исполнителя, но и в поиске и рядом с треками в плейлистах. При нажатии на значок слушатель сможет узнать, сообщил ли артист об использовании ИИ самостоятельно или Spotify пришел к такому выводу после собственной проверки.

При этом сервис не приравнивает ИИ-персон к музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта. Новая маркировка касается именно личности исполнителя — его имени, изображений и образа, который он представляет публике. Информацию об использовании ИИ непосредственно при создании музыки Spotify собирает с помощью отдельной функции AI Credits.

По умолчанию ресурс также не будет включать музыку AI Personas в редакционные и алгоритмические рекомендации. Исключение составят случаи, когда слушатель сам подписан на такого исполнителя.

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Новая система стала частью более масштабной политики Spotify по повышению прозрачности на платформе. В 2026 году компания уже запустила верификацию артистов, AI Credits, SongDNA и защиту профилей исполнителей.

Похожий подход теперь внедряет и Anthropic. Компания начнет незаметно маркировать контент, созданный с помощью Claude. В тексты будут встраиваться специальные водяные знаки, а в файлы — метаданные о происхождении, по которым можно будет определить, что они были созданы или обработаны ИИ.

Для пользователя маркировка останется практически невидимой: привычной надписи «создано ИИ» в тексте не появится. Нововведение связано с требованиями европейского Закона об ИИ и распространяется на модели Claude, запущенные в ЕС с 2 августа 2026 года.

Для файлов Anthropic использует другой механизм — подписанные метаданные по стандарту C2PA. Они сохраняют информацию о происхождении контента и внесенных в файл изменениях. Маркировка текста может сохраняться при копировании, однако после серьезного редактирования, перефразирования или перевода ее обнаружение может стать невозможным.

Anthropic планирует применять систему к поддерживаемым моделям и сервисам Claude, включая приложение, API, Claude Code и Claude Cowork, независимо от региона их использования.

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