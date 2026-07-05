Спрос на краткосрочную аренду автомобилей с открытым верхом в России с марта по июнь 2026 года увеличился на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средняя стоимость аренды составила 12,8 тыс. рублей в сутки. Об этом сообщили аналитики сервиса Авито Авто.

Авито Авто

Динамика сегмента кабриолетов заметно опережает рынок аренды автомобилей в целом: последний за тот же период вырос на 19%, тогда как рост спроса на кабриолеты превысил среднерыночный показатель на 6,9 процентного пункта. Доля кабриолетов в общей структуре интереса пользователей к аренде автомобилей выросла на 10%.

Среди автомобильных марок наиболее заметный рост спроса на аренду показала Audi — плюс 34,8%. В группу лидеров также вошли Mazda и Lexus (по 34,4%), Cadillac (33,6%) и Mercedes-Benz (31,9%). В модельном рейтинге наибольшую динамику продемонстрировала Audi A4 — спрос на ее аренду вырос на 64,1%. Далее следуют Mercedes-Benz C-класса (47,5%), Mercedes-Benz SLK-класса (44%) и Audi A3 (39,5%).

Авито Авто

По абсолютным показателям популярности среди пользователей лидируют немецкие бренды: наибольшим спросом пользуется BMW со средней стоимостью аренды 12,6 тыс. рублей в сутки, за ним следуют Ford (10,4 тыс. рублей), Porsche (23,3 тыс. рублей), Mercedes-Benz (13,2 тыс. рублей) и MINI (6 тыс. рублей). Самыми популярными моделями стали Ford Mustang, BMW 4 серии, Chevrolet Camaro, BMW 3 серии и MINI Cooper.

Географически наиболее выраженный рост спроса зафиксирован в Калининградской области — плюс 134,2%. Далее следуют Санкт-Петербург (76,3%), Краснодарский край (25,6%), Нижегородская (24,5%) и Воронежская (23,5%) области, а также Москва (11%).

Руководитель бизнес-направления «Аренда автомобилей» в Авито Антон Найдич связывает динамику с сезонным характером спроса на кабриолеты и изменением потребительских привычек: пользователи все чаще выбирают такие автомобили не только как средство передвижения, но и как часть впечатлений от отдыха, путешествий и мероприятий.

На автомобили с открытым верхом сейчас приходится более 5% всех объявлений в сегменте аренды. Наиболее широко в предложении представлены модели Ford (24,8% предложения), BMW (22,3%), Mercedes-Benz (10,1%), Chevrolet (9,4%) и Porsche (9,2%), а лидером по числу объявлений остается Ford Mustang с долей 24,5%.

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