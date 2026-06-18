Россияне стали заметно чаще покупать готовую еду. За последние три года спрос на такие блюда рос значительно быстрее всего продовольственного рынка, следует из исследования X5 и аналитической компании NTech. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В первом квартале 2026 года продажи готовой еды в натуральном выражении оказались на 55,6% выше, чем за тот же период 2023-го. Весь рынок продуктов питания за это время вырос на 11,4%, поэтому готовые блюда заметно опередили его по темпам роста.

Готовую еду регулярно покупают более 22 млн россиян. В магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» блюда этой категории встречаются примерно в каждом двадцатом чеке. Более половины покупок совершают люди в возрасте от 30 до 55 лет, а около 60% спроса приходится на женщин.

Аналитики связывают рост спроса с расширением ассортимента и повышением доверия покупателей к качеству готовой еды. Ретейлеры усиливают контроль на этапах производства и предлагают блюда для разных приемов пищи — от завтраков и перекусов до полноценных обедов и вариантов для покупателей, следящих за рационом.

Быстрее стали расти другие категории, рассчитанные на употребление сразу или быстрое приготовление. За три года продажи готового кофе увеличились почти в семь раз, пиццы — почти в пять раз, а сэндвичей — более чем вдвое. Заметно вырос спрос и на молочные коктейли, растительные напитки и мясные полуфабрикаты.

Спрос вырос и на продукты, которые упрощают домашнюю готовку. Покупатели стали чаще выбирать мясной и куриный фарш, филе птицы и рыбы, а также подготовленные к жарке стейки. По оценке аналитиков, эта динамика также указывает на стремление сократить время приготовления еды.

Вместе с тем ретейлеры расширяют и инфраструктуру для быстрых покупок. За первые три месяца 2026 года посетители «Пятерочки» купили 53 млн чашек свежесваренного кофе, а зоны с напитками и собственной выпечкой уже работают в большинстве магазинов сети.

Список самых востребованных продуктов при этом почти не изменился. В число лидеров по-прежнему входят питьевая вода, молоко, сладкие газированные напитки, картофель и сахар. Единственным заметным изменением стало возвращение белого хлеба в первую пятерку, из которой он вытеснил бананы.

Аналитики считают, что экономия времени становится одним из главных факторов при выборе продуктов. Готовая еда постепенно выходит за пределы нишевой категории и становится привычной частью повседневных покупок. В X5 и NTech ожидают, что расширение ассортимента и рост доверия покупателей позволят сегменту и дальше опережать продовольственный рынок.

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