Аналитики KEY CAPITAL проанализировали изменения на рынке ипотеки за три последних месяца, используя данные, опубликованные Банком России. После отмены льгот и ужесточения условий кредитования, число выданных в РФ ипотечных кредитов без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей в третьем квартале 2024 года сократилось на 53% по сравнению со вторым кварталом. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

В сентябре 2024 года в российских регионах было выдано почти 79 тыс. ипотечных кредитов, тогда как в июне этот показатель составлял 166 тыс. Заметнее всего снизился спрос на строящееся жилье.

По данным исследования, за сентябрь россияне оформили 25 тыс. ипотечных кредитов под договоры участия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 67% меньше, чем в июне 2024 года, когда дольщики заключили 77 тыс. сделок и на 66% ниже показателя этого же периода 2023 года.

Самое заметное падение ослабление интереса к этому инструменту было отмечено в Республике Тыва (-84%). Также сильно снизились показатели в Рязанской (-78%), Пензенской (-77%), Курской (-76%) и Тверской (-75%) областях. В Красноярском крае, в Республике Северная Осетия, Республике Хакасия и в Орловской области спрос уменьшился на 74%.

В меньшей степени эта тенденция проявилась в Республике Дагестан (-42%), Архангельской области (-43%), в Забайкальском крае (-47%), в Республике Саха (-49%), Республике Бурятия (-50%), в Костромской (-53%) и Амурской областях (-54%), а также в Хабаровском крае (-55%), Приморском крае (-56%) и Сахалинской области (-58%).

Спрос на готовое жилье сократился не так сильно. В сентябре в регионах было выдано 53 тыс. ипотечных кредитов. Это на 40% меньше, чем 89 тыс. в июне. По сравнению с сентябрем 2023 года показатель уменьшился на 57%.

Наиболее заметно ухудшение условий кредитования отразилось на рынках Курской области (-53%), Севастополя (-52%), Тюменской, Московской и Астраханской областей (по -52%), Республик Северная Осетия, Крым и Тыва ( по -51%), Калининградской области (-50%) и Москвы (-49%).

Наименьшие потери понесли рынки Чеченской республики (-13%), Республики Дагестан (-16%), Архангельской области (-18%), Республики Саха (Якутия) (-21%), Забайкальского края (-23%), Республик Чувашия и Бурятия, Магаданской и Псковской областей (-24%), а также Хабарского края (-27%).

«С учетом таких резких колебаний спроса, мы ожидаем новые точечные программы поддержки для тех регионов или групп населения, которые наиболее чувствительны к столь высоким ставкам по ипотеке»,— сообщила Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, согласно которому Центробанк сможет ограничивать банки в выдаче высокорискованных ипотечных кредитов. Это позволит снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными организациями и МФО, говорится в пояснительной записке.