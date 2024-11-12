В октябре 2024 года спрос на посуточный наем квартир в России увеличился на 86% по сравнению с показателем прошлого года. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург, сообщают эксперты сервиса «Авито Путешествия». Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

По данным аналитиков, наибольшим спросом у путешественников пользовались Краснодарский край и Москва. На эти регионы приходится по 8% от всех бронирований жилья. Популярными направлениями в октябре также стали Санкт-Петербург (7%), Подмосковье (6%), Татарстан (4%), Ростовская и Свердловская области (по 3%).

В октябре средняя стоимость посуточного найма квартиры в России составила 3,1 тыс. руб. Самые высокие цены зафиксированы в Москве: 5 тыс. руб. в сутки. В Санкт-Петербурге — 3,5 тыс. руб. , в Московской и Нижегородской области, а также в Татарстане — 3,4 тыс. руб. за ночь.

Самая низкая цена за посуточный съем зафиксирована в Челябинской и Тюменской областях — по 2,5 тыс. руб. в сутки. В Волгоградской, Иркутской, Воронежской областях и Башкортостане она составляет 2,6 тыс. руб.

Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия», считает, что рост объема предложения в этом сегменте связан с положительной динамикой спроса и показывает трендовые направления внутреннего туризма.

Ранее россияне рассказали о случаях, когда съемное жилье не соответствовало изначальному описанию. В такой ситуации оказывался каждый пятый (19%) опрошенный. При этом более 70% респондентов сообщили, что не снимают жилье у частных лиц.