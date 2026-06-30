Российский рынок санаторно-курортного отдыха растет, но вместе с числом гостей повышаются и их требования. Путевки заметно подорожали, поэтому туристы ждут не только сильной лечебной базы, но и комфортных номеров, современного сервиса и разнообразных оздоровительных программ.

Здание санатория «Дворец нарзанов» в Кисловодске. Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Интерес к санаторному отдыху остается высоким. По данным сервисов онлайн-бронирования, число заявок на летний сезон выросло примерно на 30% год к году, а общий поток отдыхающих в российских здравницах достиг около 8 млн человек в год.

Аудитория санаториев тоже расширилась. Теперь спрос формируют не только посетители старшего возраста, но и семьи с детьми, жители мегаполисов, предприниматели и корпоративные клиенты. Для них поездка в здравницу становится не столько курсом лечения, сколько способом восстановиться, пройти профилактические обследования и ненадолго сменить привычный ритм жизни.

В ответ санатории постепенно меняют формат работы. Они обновляют номерной фонд и медицинское оборудование, развивают программы превентивной медицины, восстановления после стресса и повышенных нагрузок, а также предлагают популярные на рынке детокс-курсы. Все больше здравниц стараются приблизить обслуживание к уровню качественных отелей и зарубежных велнес-курортов.

Однако обновление отрасли идет неравномерно. Быстрее всего меняется премиальный сегмент, где открываются новые здравницы с современной инфраструктурой и расширенным набором медицинских услуг. Многие санатории средней ценовой категории при этом по-прежнему нуждаются в капитальной модернизации: их развитие сдерживают высокая стоимость строительства и оборудования, а также ограниченный доступ к финансированию.

Вместе с уровнем обслуживания выросла и стоимость отдыха. За последний год санаторные путевки подорожали в среднем на 10–15%, из-за чего туристы стали чаще выбирать программы продолжительностью семь-десять дней вместо традиционных курсов на две-три недели.

Главным санаторным направлением остаются Кавказские Минеральные Воды, где загрузка многих здравниц приблизилась к максимальной. Высокий спрос также сохраняется на Алтае, в Башкирии, Татарстане, Тюменской области и Подмосковье.

Дальнейший рост отрасли будет зависеть уже не только от популярности внутреннего туризма, но и от того, насколько быстро санатории смогут обновить сам продукт. Здравницы теперь конкурируют не только лечебной базой, но и качеством номеров, уровнем сервиса, питанием и современными оздоровительными программами — именно их сочетание все чаще определяет выбор туриста.

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