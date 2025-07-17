Спрос российских туристов и бизнесменов на шенгенские визы замедлил рост в первом полугодии 2025 года, тогда как интерес к визам США значительно увеличился. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентств делового туризма.

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По информации агентства Continent Express, в январе—июне 2025 года спрос на деловые и туристические визы Евросоюза вырос всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это минимальный прирост за последние три года: в 2023 году он составил 20%, в 2024-м — 16%. В компании делового туризма «Аэроклуб» зафиксировали снижение спроса на шенгенские визы на 5% год к году.

Замдиректора Continent Express Юлия Отвагина объясняет стагнацию дефицитом слотов для записи и ужесточением требований к документам. По ее словам, скратилось число запросов на визы Германии, Австрии и Хорватии. Путешественники выбирают консульства Италии, Франции и Испании, где выше вероятность одобрения и получения мультивизы. На эти три страны пришлось 59% обращений за шенгенскими визами, уточнили в «Аэроклубе»

Европейские консульства ужесточают правила. Франция с весны 2025 года выдает визы только владельцам биометрических паспортов, а Испания закрыла безвизовый транзит для россиян. Польша, Чехия, Словакия и страны Балтии вообще не выдают шенгенские визы россиянам, напомнила директор по маркетингу платформы «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая.

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По данным Европейской комиссии, в 2024 году россиянам было выдано 565 тыс. шенгенских виз. Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова связывает снижение спроса с исчерпанием отложенного спроса 2024 года, когда многие оформляли визы после истечения долгосрочных. Суммарный объем обращений за шенгенскими визами, по словам эксперта, сейчас не более 19% от допандемийного 2019 года.

Одновременно спрос на визы США вырос. По данным «Ракеты», в первом полугодии 2025 года он увеличился на 20% год к году, а по оценке «Аэроклуба» — на 46% для бизнес-виз. Однако их объем остается на уровне 9% от допандемийного 2019 года.

Спрос на визы в Китай также показывает разнонаправленную динамику: Continent Express отмечает рост на 16%, а «Аэроклуб» — снижение на 27%. Юлия Липатова объясняет это насыщением деловых контактов с Китаем после активного 2024 года.