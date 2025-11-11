Во всех российских городах-миллионниках на вторичном рынке жилья наблюдается повсеместный рост ее стоимости. Об этом говорится в исследовании ТАСС, проведенного вместе с экспертами.

Freepik

Как отмечает Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости», с начала года лидерами по подорожанию стали Казань (+17,5%), Санкт-Петербург (+14,1%), Нижний Новгород (+13,6%) и Москва (+12,8%).

Эксперты связывают эту тенденцию с оживлением деловой активности и восстановлением покупательского спроса. Подтверждением тому служат данные «Циан»: в сентябре количество сделок выросло на 7% по сравнению с августом, достигнув максимума с конца предыдущего года. Наибольшая активность наблюдалась в Москве (+13%), Санкт-Петербурге (+8%) и других крупных городах (+6%).

Ценовые ориентиры в разных городах

Согласно информации Российской гильдии риелторов, ценовой диапазон в столице составляет 330–415 тыс. руб. за квадратный метр. Сочи демонстрирует значения, близкие к московским, удерживаясь в коридоре 270–300 тыс. руб. за «квадрат».

Прочитайте также Умный город без иллюзий. Как технологии меняют правила игры на рынке недвижимости

Параллельно с ростом цен на рынке наблюдается сокращение выбора. Как сообщает «Циан», количество выставленных на продажу квартир снижается четвертый месяц подряд. Объясняется это тем, что объекты продаются быстрее, чем появляются новые. Наиболее заметное сокращение предложения (свыше 10%) зафиксировано во Владивостоке, Махачкале и Кемерове.

Рейтинг элитной недвижимости

На вершине ценового рейтинга вторичного рынка России находится квартира в центре Москвы, которая продается почти за 4 млрд руб. По словам Григория Ашихмина из агентства «Ашихмин и партнеры», это объект площадью 974,7 кв. м в стиле ар-деко. Среди объектов в открытой продаже лидируют два апартамента в клубном доме на Патриарших прудах, каждый из которых оценивается в 2,76 млрд руб.

В Санкт-Петербурге самый дорогой лоток — пентхаус более чем за 2,2 млрд руб. с системой «Умный дом» и большой террасой.

Среди регионов по ценам лидирует Сочи, где предлагается трехуровневый пентхаус за 700 млн руб. с видом на море или четырехкомнатная квартира за 500 млн руб., которая с начала года подорожала на 100 млн.

За ним следуют Нижняя Ореанда (Крым) за 315 млн руб., а также Владивосток, где можно приобрести целый этаж из восьми пентхаусов стоимостью свыше 313 млн руб.

Противоположный полюс: самое доступное жилье

Для сравнения, самой дешевой квартирой в базе «Циан» в октябре 2025 года был объект в городе Харабали (Астраханская область) стоимостью всего 450 тыс. руб. Эта «однушка» площадью 21 кв. м без ремонта оказалась в 15 раз дешевле средней российской квартиры, цена которой составляет 6,8 млн руб.

Прочитайте также В России разработали ИИ-систему для автоматического распознавания документов при сделках с недвижимостью

Эксперт компании «Этажи» Александр Иванов предупреждает, что аномально низкая цена может быть маркером проблем. Среди причин — неудовлетворительное состояние жилья, аварийность дома, юридические сложности или так называемые фонари — заведомо заниженные цены для привлечения внимания покупателей.

Прогнозы на будущее

Прогнозы аналитиков на 2026 год варьируются. Эксперты считают, что подорожание новостроек и дефицит бюджетных предложений переведут часть спроса на вторичный рынок, особенно в городах с большой разницей в цене между первичным и вторичным жильем.

Елена Чегодаева предполагает потенциальный рост цен более чем на 18–20% в случае снижения ключевой ставки до 15–16%. В «Циан» ожидают более сдержанный рост на уровне 10–12%, примерно равный инфляции. По мнению Алексея Попова, более значительному увеличению цен препятствуют высокие ипотечные ставки и замедление роста доходов населения.