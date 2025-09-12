Объем бронирований на отдых в зимние каникулы вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Одни выбрали визит на Кавказские курорты, другие собираются к Деду Морозу в Великий Устюг. Внутри страны также снова лидируют Москва, Петербург, Карелия и Байкал. Эксперты объясняют всплеск интереса стремлением туристов сэкономить на перелетах и проживании, пишут «Известия».

Joy Real, Unsplash

Согласно данным «Слетать.ру», во внутреннем туризме лидерами остаются Карелия, Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Байкал и Алтай. Популярностью пользуются и поездки на родину Деда Мороза — в Великий Устюг. При этом интерес к поездкам в Азербайджан и Францию постепенно снижается, сообщили в OneTwoTrip.

В «Яндекс Путешествиях» среди популярных направлений внутри России в этом году выделили Карачаево-Черкесию. По данным «Туту», в топ также вошел Сочи, на который пришлось 40% всех бронирований. Сервис OneTwoTrip отметил высокий интерес к поездкам в Калининград и Казань, тогда как к Екатеринбургу, входившему в прошлогодний рейтинг, интерес снизился. Согласно статистике «Островка», 73% бронирований жилья на новогодние праздники приходится на Мурманск, а востребованными остаются также Нижний Новгород и Кисловодск.

По данным «Слетать.ру», спрос на туры с заездом с 31 декабря по 10 января 2026 года оказался почти вдвое выше, чем в прошлые новогодние каникулы. Особенно вырос интерес к отдыху в Таиланде — на 63,8%, а также на Мальдивах, где число заявок увеличилось почти на 27%.

Спрос на поездки во Вьетнам увеличился почти в пять раз, в Египет — более чем в 3,3 раза, а в ОАЭ — в 2,2 раза. Кроме того, туристы все чаще выбирают Армению, Индию, Катар, Малайзию, Маврикий и Филиппины.

Туристы начали бронировать новогодние поездки значительно раньше обычного, сообщили в сервисе «Туту»: если в прошлом году активный спрос приходился на сентябрь, то сейчас туры стали покупать уже в мае–июне. Директор по развитию партнерской сети компании Эмиль Зиядинов отметил, что в этом сезоне путешественники чаще выбирают зарубежные направления, в частности растет интерес к ОАЭ, а дополнительный спрос на поездки в Китай, по его словам, поддержит безвизовый режим.

В «Яндекс Путешествиях» сообщили о росте интереса к поездкам во Вьетнам на 2%. По данным «Островка», спрос на жилье в Казахстане и Армении увеличился в два раза, а количество бронирований на новогодние праздники в Грузии выросло на 51%, в Турции — на 40%, а в Белоруссии — на 22%.

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, россияне стали заранее бронировать туры, билеты и жилье к новогодним праздникам, опасаясь дефицита мест в разгар зимних каникул.