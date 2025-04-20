18 апреля в Москве прошел ежегодный форум автобизнеса «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка». Его участниками стали более 500 представителей автобизнеса, в том числе дистрибьюторы, автопроизводители, дилеры, кредитные, страховые, лизинговые и прочие компании. Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов в своем выступлении представил структуру российского авторынка в первом квартале 2025 года.

В России в марте 2025 года средневзвешенная цена нового автомобиля составила 3,11 млн руб. Эта цифра на 8% меньше показателей за аналогичный период прошлого года и на 0,2% ниже, чем в феврале.

Такие показатели Удалов объяснил переполненными дилерскими стоками. Из-за этого продавцы вынуждены снижать цены, чтобы избавиться от машин 2024 и 2023 годов выпуска, которые скопились на складах.

Средневзвешенная цена автомобилей с пробегом в марте 2025 года составила 1,3 млн руб. Это на 8% дешевле, чем в марте 2024 года, и на 2,7% ниже показателей прошлого месяца.

Глава аналитической компании «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что в 2024 году россияне потратили на покупку новых автомобилей 4,91 трлн руб. По его словам, больше половины из этой суммы (60%) пошло на машины китайских марок.

Так, в 2024 году россияне купили машины Geely на 549 млрд руб., что стало самым высоким показателем среди брендов. Сейчас модельный ряд этой компании на российском рынке включает в себя восемь автомобилей.

Самым доступным стал седан Emgrand, цены на который начинаются от 2,18 млн руб. (без учета скидок). Больше всего придется заплатить за кроссовер Monjaro. Минимальная стоимость этой модели составляет 4,55 млн руб.

На втором месте — Haval. На покупку авто этого бренда водители потратили 515 млрд руб. Сейчас в России представлено 12 моделей. Самыми доступными машинами этой марки стали кроссоверы Jolion и M6, которые стоят от 1,95 млн руб. Больше всего придется заплатить за внедорожник H9 (от 4,3 млн руб.).

Первую тройку замыкает Chery. На покупку автомобилей этой марки россияне в прошлом году потратили 459 млрд руб. В модельном ряду компании на рынке сейчас восемь автомобилей. Самый доступный — кроссовер Tiggo 4 Pro (от 1,7 млн руб.). На другом полюсе находится большой вседорожник Tiggo 9 (от 4,75 млн руб.)

Далее следуют Changan и Lixiang (машины этого бренда поставляют в Россию по схеме параллельного импорта). За 12 месяцев 2024 года на покупку таких автомобилей в нашей стране потратили 305 млрд и 192 млрд руб. соответственно.

Также в рейтинг попали:

Exeed (186 млрд руб.);

Tank (157 млрд руб.);

Omoda (132 млрд руб.);

Jetour (116 млрд руб.);

Jaecoo (106 млрд руб.).

Всего в России по итогам 2024 года было продано 1 571 272 новых легковых автомобиля. По данным аналитиков, этот показатель на 48,4% выше результатов 2023 года.

Самой популярной иностранной маркой в 2024 году стал Haval, всего в России продано 190 624 автомобиля бренда. Также в рейтинг попали Chery (157 040 шт.), Geely (149 118 шт.), Changan (106 105 шт.), Omoda (49 533 шт.), Exeed (40 878 шт.) и Jetour (35 095 шт.).