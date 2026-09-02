Вторичное жилье в Москве продолжает дорожать, хотя участники рынка связывают рост не только с оживлением спроса, но и с нехваткой ликвидных квартир. По данным в «Этажах», в августе средняя стоимость 1 кв. м достигла 395 600 руб., увеличившись на 12,5% за год. С начала 2026-го показатель прибавил 7,6%, а за месяц — 0,8%.

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Быстрее всего, по расчетам «Инком-недвижимости», вторичное жилье дорожало в ТиНАО. За год средняя стоимость 1 кв. м там выросла на 11,1%, до 230 700 руб., а с начала 2026-го — на 10,2%. В старых границах Москвы показатель увеличился на 8,3% за год и на 7,9% с декабря, до 309 400 руб. В Подмосковье рост оказался скромнее — 6,6 и 5,1% соответственно.

«Яндекс Недвижимость» также зафиксировала более заметный рост в новой Москве, хотя абсолютные оценки сервиса отличаются от расчетов других компаний. В августе средняя стоимость 1 кв. м в старой Москве практически не изменилась и составила 554 000 руб., а в новой выросла на 1,2%, до 326 000 руб. В административных границах столицы медианная цена метра прибавила 0,9% и достигла 473 000 руб. Из-за разных выборок и методик эти данные корректнее использовать для отслеживания динамики внутри каждой базы, а не для прямого сравнения цен.

Покупатели тем временем начали активнее возвращаться на вторичный рынок. Ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов связывает оживление со снижением рыночных ипотечных ставок и скидками на отдельные квартиры. Однако собственники уже начинают закладывать в цены ожидания дальнейшего роста спроса.

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Завышенные ожидания могут обернуться против самих собственников. По словам Дениса Васильева из «Инком-недвижимости», переоцененные квартиры теряют покупателей и дольше остаются в продаже. Эксперт связывает нынешнее подорожание прежде всего с сокращением предложения, а не с устойчивым ростом стоимости всего рынка.

Быстрее всего продаются ликвидные квартиры с ремонтом и хорошей транспортной доступностью. По оценке Иванова, с начала года их доля в общем объеме предложения сократилась до 15–20%. Владельцы, которым важно продать квартиру быстро, по-прежнему готовы снижать цену на 10–15%, однако таких вариантов на рынке становится меньше.

Общий объем предложения при этом меняется незначительно. В старой Москве число лотов с начала года сократилось на 2,2%, а год к году — на 1,8%, до 98 020. В ТиНАО экспозиция с начала 2026-го уменьшилась на 1,5%, но по сравнению с прошлым августом выросла на 0,4%, до 8830 объектов. Новых вариантов на рынок выходит немного, а наиболее привлекательные квартиры быстро находят покупателей.

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть прежде всего от стоимости кредитов. Если ключевая ставка продолжит снижаться, средняя цена метра до конца года может прибавлять до 1% в месяц, прогнозирует Иванов. Если ставка пойдет вверх, рынок, напротив, рискует замереть, поскольку ипотечные покупатели могут отложить сделки и дождаться более выгодных условий.

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