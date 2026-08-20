Июль стал самым активным месяцем 2026 года для рынка готового жилья. За месяц россияне провели 142,9 тыс. сделок с квартирами — на 9% больше, чем в июне, и на 22% больше, чем годом ранее, следует из статистики Роскадастра, которую приводит «Авито недвижимость».

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С начала года количество сделок достигло 842,6 тыс. Для сравнения, за семь месяцев 2025 года было зарегистрировано 694,8 тыс. операций. Таким образом, годовой прирост составил 21,2%. По сравнению с январем—июлем 2024 года рынок также оказался выше — на 9%.

Похожую динамику видят и «Этажи»: по их оценке, в июле спрос на вторичные квартиры вырос на 44,7% год к году. За семь месяцев показатель увеличился на 44%, а в городах-миллионниках — на 52–55%.

Один из главных факторов — возвращение покупателей с ипотекой. За год количество сделок с привлечением кредитов увеличилось на 58%, тогда как продажи без заемных средств выросли на 10%. Доля ипотечных сделок в июле достигла 31%, прибавив за год 7 п. п. По словам экспертов, покупатели, которые отложили приобретение жилья из-за дорогой ипотеки в 2025 году, постепенно возвращаются на рынок.

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Спрос растет особенно быстро в отдельных регионах. В Новосибирской области количество сделок за год увеличилось на 49%, до 3,9 тыс., в Подмосковье — на 40%, до 10 тыс. В Башкирии рост составил 24%, в Самарской области и Татарстане — по 21%. Санкт-Петербург прибавил 20%, Свердловская область — 19%, Москва и Челябинская область — по 18%, Краснодарский край — 16%.

В Москве рынок растет медленнее, поскольку объем продаж здесь изначально высок, объясняет гендиректор инвесткомпании «Флип» Евгений Шавнев. Дополнительным ограничением остается стоимость жилья: в столице выше и сумма ипотечного платежа, чем во многих регионах.

При этом во всех городах-миллионниках за семь месяцев спрос на вторичное жилье оказался выше прошлогоднего. В Новосибирске он вырос вдвое, в Челябинске — в 1,9 раза, в Казани — в 1,6 раза. В Новосибирске и Челябинске интерес к готовым квартирам поддерживает заметная разница в стоимости квадратного метра между новостройками и вторичным рынком.

Вместе с количеством сделок растут и цены. В июле квадратный метр в Подмосковье и Татарстане стоил на 11% дороже, чем год назад, — 166 тыс. и 155,8 тыс. рублей соответственно. В Москве цена выросла на 8%, до 590 тыс. рублей. В Свердловской области рост составил 10%, в Башкирии и Самарской области — 9%. Краснодарский край показал минимальный прирост среди крупнейших регионов — 1%, до 171,5 тыс. рублей за квадратный метр.

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