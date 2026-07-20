В первом полугодии 2026 года продажи ноутбуков в России сократились на 19,6% в штуках и на 13,5% в деньгах год к году. Во втором квартале техника продолжила дорожать — средняя стоимость устройства выросла на 17,3%, до 66 921 рубля, рассказал Forbes источник на рынке бытовой техники и электроники.

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За апрель-июнь россияне купили 558 тыс. ноутбуков на 37,4 млрд рублей. По сравнению со вторым кварталом 2025 года продажи снизились на 19,8% в штуках и на 5,9% в деньгах. За все первое полугодие, по данным «М.Видео», в стране продали 1,12 млн устройств на 72,6 млрд рублей.

В структуре продаж при этом выросла доля более дорогих ценовых сегментов. На ноутбуки стоимостью от 50 тыс. рублей пришлось 57% рынка против 48% годом ранее, а доля устройств дороже 72 тыс. рублей увеличилась с 25 до 31%. В штуках лидировали Asus, Huawei, Honor, устройства без бренда и Lenovo, а в денежном выражении — Asus, Apple, Huawei, Honor и MSI.

Участники рынка связали сокращение продаж с подорожанием техники, высокими кредитными ставками и осторожностью покупателей. По словам директора департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петра Горбея, многие пользователи уже обновили компьютеры во время пандемии, а затем в 2022–2024 годах. Массовый переход на удаленную работу ускорил этот цикл и временно поддержал спрос на новую технику.

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На рынок также повлияло подорожание комплектующих. В Wildberries & Russ сообщили, что рост цен на оперативную память и SSD уже начал отражаться на производстве ноутбуков по всему миру. Помимо этого, Intel сократила выпуск процессоров N100 и N300, которые использовались в бюджетных устройствах. Из-за этого производители начали пересматривать линейки начального уровня.

В diHouse спрогнозировали дальнейшее сокращение рынка. Руководитель направления «Ноутбуки» Ирина Бабина ожидает, что по итогам 2026 года в России продадут 1,9−2,5 млн устройств против 3 млн годом ранее. По ее оценке, во втором полугодии ноутбуки могут подорожать еще на 30–40% из-за роста цен на компоненты и сокращения запасов техники, закупленной по прежней стоимости.

Поставщики пока продавали складские остатки, закупленные до подорожания комплектующих, что сдерживало рост цен. В Wildberries & Russ назвали текущий период относительно благоприятным для покупки техники, но предупредили об обновлении ассортимента после новых поставок в июле-августе 2026 года. Следующие модели выйдут на рынок уже с другими характеристиками и ценами.

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