Денежные средства россиян на банковских картах могут значительно возрасти к осени 2026 года. Согласно прогнозу доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве РФ Юрия Шедько, увеличение может достичь 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, пишет «Газета. Ru».

Эксперт связывает эту динамику с несколькими факторами: адаптацией населения к цифровому рублю, общим ростом доходов и рациональным перераспределением средств между разными финансовыми инструментами.

Шедько отмечает, что граждане стали более осознанно управлять личными финансами и активнее пользоваться не только традиционные депозиты, но и инвестиционными продуктами.

Однако профессор предупреждает о временном характере этого роста — после первоначального увеличения остатков на картах вероятен отток средств на накопительные счета и долгосрочные депозиты. Ключевую роль в этом процессе будет играть динамика ключевой ставки ЦБ: ее снижение может сделать накопительные инструменты менее привлекательными.

Однако этот оптимистичный прогноз контрастирует с данными исследования Института экономики РАН. Ученые выявили, что более трети российских домохозяйств не способны самостоятельно покрыть срочные расходы — на медицинские услуги, замену мебели или организацию отпуска.

Глубинный анализ ситуации показывает, что основной проблемой становится разрыв между номинальными и реальными доходами. Инфляция последовательно «съедает» прирост зарплат, создавая у населения иллюзию финансового благополучия. Этому способствует и психологический фактор — фиксация внимания на номинальном, а не реальном росте доходов.

Проблемы рынка труда также усугубляют ситуацию:

● Продолжительность рабочей недели в России достигла 38,2 часа, что противоречит глобальному тренду на ее сокращение в других развитых странах.

● Квалифицированные специалисты массово переходят в сферы, не требующие спецподготовки, но предлагающие более высокий доход.

● Бизнес, имея доступ к относительно дешевой рабочей силе, откладывает модернизацию производства и внедрение инноваций.

В перспективе сложившаяся ситуация создает системные риски, констатируют ученые РАН.

Для перелома тенденции необходима комплексная государственная политика, направленная на стимулирование производительности труда, поддержку реального, а не номинального роста доходов, создание условий для профессионального развития кадров, а также мотивацию бизнеса к технологической модернизации.