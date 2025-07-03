Право шведской компании Ingka на выкуп торговых центров «Мега» истекает в сентябре 2025 года, заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Об этом сообщает РБК.

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«У них дедлайн — сентябрь 2025 года. Мне кажется, ситуация такая, что они возвращаться сегодня не будут», — заявил Хачатуров.

Газпромбанк выкупил сеть ТЦ «Мега» у владельца магазинов товаров для дома IKEA. Сделка состоялась в сентябре 2023 года, ее сумма не раскрывалась. При этом условия были лояльными и предусматривали возможность обратного выкупа центров прежним владельцем.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома. Компания вышла на рынок в России в 2000 году, открыв магазин в Химках. В 2022 году IKEA приостановила свою деятельность в России, а через год продала свои основные активы.

В апреле «Инк» сообщал, что компания зарегистрировала новый товарный знак в России.