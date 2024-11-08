В сентябре 2024 года в России было выдано 38,09 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 217,35 млрд руб. По сравнению с показателем прошлого года число кредитов сократилось на 70%, а их объем уменьшился на 66%. Такие данные содержатся в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщает РБК.

Доля льготной ипотеки в сентябре составила 48% от общего количества выдач и 63% от их общего объема. Средний размер льготного кредита в 5,71 млн руб. на 11% превысил показатель прошлого года, а срок кредитования поднялся до 314 месяцев (26 лет и 2 месяца).

Этот показатель стал максимальным за все время действия программ господдержки. В сентябре прошлого года средний срок по таким кредитам составлял 295 месяцев (24 года и 7 месяцев).

По данным ОКБ, в первую пятерку регионов по объемам льготного ипотечного кредитования вошли Москва (2,87 тыс. кредитов на 24,66 млрд руб.), Московская область (1,93 тыс. кредитов на 14,86 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,87 тыс. кредитов на 12,96 млрд руб.), Краснодарский край (1,57 тыс. кредитов на 8,65 млрд руб.) и Республика Татарстан (1,47 тыс. кредитов на 8,28 млрд руб.).

Всего в период с января по сентябрь этого года было оформлено 530,9 тыс. льготных ипотек на общую сумму 2,82 трлн руб. Их доля составила 57% от общего количества и 70% от общего объема выданных кредитов.

Относительно аналогичного периода 2023 года, количество ипотек с господдержкой сократилось на 15%, а их объем снизился на 9%. Всего на ипотеку с применением госпрограмм пришлось 43% от общего количества выдач кредитов и 54% от их объема, говорится в отчете.

В октябре эта динамика сохранилась. Согласно данным «Дом.РФ», по всем ипотечным программам (как рыночным, так и льготным) в сумме выдача снизилась на 67% в количественном выражении и на 63% в денежном выражении по сравнению с показателем годичной давности.

Ранее сообщалось, что в начале ноября 2024 года средняя базовая ставка по ипотеке на новостройки вновь выросла. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сейчас она составляет 25,45%. Несмотря на это, в некоторых банках ставки могут быть вдвое выше. Максимальный уровень уже достиг 43%.