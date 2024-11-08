Минстрой предлагает продлить срок службы лифтов в домах, которые уже включили в программы капитального ремонта, до февраля 2030 года. По подсчетам ведомства, на это потребуется более 400 млрд руб. Об этом говорится в документах министерства, с которыми ознакомились «Известия».

После проведенной инвентаризации Минстрой включил в программу капитального ремонта 575 тыс. лифтов. Из них у 64 тыс. срок годности истекает уже в феврале 2025 года, а еще у 56 тыс. — в течение ближайших пяти лет. По подсчетам ведомства, на их ремонт потребуется более 400 млрд руб. О ситуации на «правительственном часе» доложили глава Минстроя Ирек Файзуллин и вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует вопросы ЖКХ.

Учитывая большой объем работы, министерство предлагает внести поправки в технический регламент «Безопасность лифтов», и тем самым продлить срок службы этих лифтов еще на пять лет. Для этого Ростехнадзору необходимо будет провести техническое обследование объектов и составить заключение. На его основании будет произведена либо замена отдельных узлов лифтов и их компонентов, либо продлен срок службы.

По итогам таких исследований некоторые лифты старше 25 лет смогут продолжить работу в течение следующих пяти лет, отметили в Минстрое. Объекты, которые все же выработали свой ресурс прочности, заменят. «Можно продлить срок эксплуатации лифтов при условии, что все они пройдут испытания на работоспособность и экспертную оценку по замене основных узлов», — сообщил директор чебоксарского лифтостроительного завода «Эльбрус» Юрий Никитин.

Ранее сообщалось, что Минстрой России планирует внести изменения в свод правил «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». Это необходимо для внедрения новых сервисов и повышения качества предоставляемых услуг связи, сообщили в пресс-центре Минстроя.