Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть покупку долей в компаниях, которые разрабатывают системы искусственного интеллекта. Его комментарий прозвучал после сообщений о том, что американские чиновники обсуждают возможное участие государства в капитале крупнейших игроков ИИ-рынка.

Alex Shuper, Unsplash

По данным NOTUS, интерес к этой идее появился после предложений главы OpenAI Сэма Альтмана. Он выступал за создание механизмов, которые позволили бы большему числу граждан получать выгоду от развития искусственного интеллекта и роста стоимости ИИ-компаний.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что администрация изучит эту идею. Перед принятием решений власти также планируют провести дополнительные встречи и консультации с представителями отрасли.

Читайте также Администрация Трампа предлагает ИИ-компаниям добровольно предоставить модели для тестирования в кибербезопасности

Собеседники издания утверждают, что один из обсуждаемых вариантов — получение государством долей в ведущих компаниях сектора. Доходы от таких активов в будущем могут направить на общественные нужды или другие программы в интересах граждан США.

Пока инициатива остается на стадии обсуждения, окончательных решений по ней нет. Власти оценивают разные модели взаимодействия с частным сектором в ИИ-сфере — от консультаций с компаниями до возможного участия государства в их капитале.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.