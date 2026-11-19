Причина серии масштабных сбоев в американских банках, государственных ведомствах и технологических компаниях в последние дни может быть связана с загрузкой множества обновлений безопасности. По данным Financial Times, специалисты связывают часть проблем с поспешной установкой исправлений, которые нарушают работу существующих систем.

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С 12 по 17 ноября перебои затронули Microsoft 365, JPMorgan Chase, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Агентство национальной безопасности (NSA). Сбой Microsoft нарушил доступ к Outlook, Teams и корпоративной почте почти на сутки. Проблемы в системах FAA привели к временному прекращению вылетов по всем соединенным штатам и отмене более 12 тыс. рейсов. Отдельные нарушения затронули банковские операции и внутреннюю связь государственных структур.

Заместитель председателя комитета Сената по разведке Марк Уорнер предположил, что причиной нестабильности стала гонка за исправлением ошибок.

Современные ИИ-системы способны анализировать огромные массивы программного кода и находить уязвимости значительно быстрее специалистов. В результате компании вынуждены выпускать обновления почти одновременно, чтобы устранить ошибки раньше злоумышленников. По словам главы Citigroup Джейн Фрейзер, объем изменений в программных системах вырос в пять-десять раз относительно привычного уровня.

Однако на данный момент это лишь предположение: ни одна из затронутых организаций напрямую не сообщает, что причиной стали именно обновления ПО. Microsoft объяснила свой сбой старой ошибкой в сетевом шлюзе, которую вызвала дополнительная нагрузка при переключении трафика. FAA сообщила о неполадках маршрутизатора во время модернизации телекоммуникационной сети.

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Анализ Cloud Security Alliance не обнаружил публичных доказательств того, что все эти инциденты вызвала именно установка патчей для уязвимостей, которые нашел ИИ.

Тем не менее, число серьезных дыр в безопасности программ, которые находит ИИ, действительно растет. Американское Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) выпустило предупреждение о критической уязвимости Java4Shell с идентификатором CVE-2026−114938.

Ошибка потенциально позволяет удаленно выполнить вредоносный код на машине без авторизации. Oracle оценила опасность проблемы в 8,1 балла из 10 и выпустила исправление 17 ноября. Java широко применяется в банковских системах, телекоммуникациях и корпоративном программном обеспечении.

Уязвимость обнаружили исследователи компании Calif Куанг Луонг и Альберт Ян с использованием искусственного интеллекта. По заявлению компании, на поиск ошибки потребовался один час, еще два часа заняла разработка работающего эксплойта. Расходы на обращения к ИИ составили менее $200.

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Calif утверждает, что Java используется примерно в 90% компаний Fortune 500. Однако это не означает, что все такие организации уязвимы: возможность атаки зависит от версии Java, архитектуры процессора и конфигурации приложения.

CISA рекомендовала предприятиям проверить все установки Java, включая компоненты сторонних приложений, и в первую очередь обновить серверы с доступом из интернета. Cisco также подтвердила наличие уязвимых продуктов и начала выпускать рекомендации для клиентов.

При этом Java4Shell пока не связывают с ноябрьскими сбоями американской инфраструктуры. Публичных подтверждений массовой эксплуатации ошибки злоумышленниками также нет.

Масштаб проблемы показывает статистика Anthropic. К началу ноября ее исследовательские системы помогли обнаружить более 5 тыс. уязвимостей в 680 проектах с открытым исходным кодом. Это ускоряет устранение старых ошибок, но одновременно сокращает время на тестирование исправлений.

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