Причина серии масштабных сбоев в американских банках, государственных ведомствах и технологических компаниях в последние дни может быть связана с загрузкой множества обновлений безопасности. По данным Financial Times, специалисты связывают часть проблем с поспешной установкой исправлений, которые нарушают работу существующих систем.
С 12 по 17 ноября перебои затронули Microsoft 365, JPMorgan Chase, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Агентство национальной безопасности (NSA). Сбой Microsoft нарушил доступ к Outlook, Teams и корпоративной почте почти на сутки. Проблемы в системах FAA привели к временному прекращению вылетов по всем соединенным штатам и отмене более 12 тыс. рейсов. Отдельные нарушения затронули банковские операции и внутреннюю связь государственных структур.
Заместитель председателя комитета Сената по разведке Марк Уорнер предположил, что причиной нестабильности стала гонка за исправлением ошибок.
Современные ИИ-системы способны анализировать огромные массивы программного кода и находить уязвимости значительно быстрее специалистов. В результате компании вынуждены выпускать обновления почти одновременно, чтобы устранить ошибки раньше злоумышленников. По словам главы Citigroup Джейн Фрейзер, объем изменений в программных системах вырос в пять-десять раз относительно привычного уровня.
Однако на данный момент это лишь предположение: ни одна из затронутых организаций напрямую не сообщает, что причиной стали именно обновления ПО. Microsoft объяснила свой сбой старой ошибкой в сетевом шлюзе, которую вызвала дополнительная нагрузка при переключении трафика. FAA сообщила о неполадках маршрутизатора во время модернизации телекоммуникационной сети.
Анализ Cloud Security Alliance не обнаружил публичных доказательств того, что все эти инциденты вызвала именно установка патчей для уязвимостей, которые нашел ИИ.
Тем не менее, число серьезных дыр в безопасности программ, которые находит ИИ, действительно растет. Американское Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) выпустило предупреждение о критической уязвимости Java4Shell с идентификатором CVE-2026−114938.
Ошибка потенциально позволяет удаленно выполнить вредоносный код на машине без авторизации. Oracle оценила опасность проблемы в 8,1 балла из 10 и выпустила исправление 17 ноября. Java широко применяется в банковских системах, телекоммуникациях и корпоративном программном обеспечении.
Уязвимость обнаружили исследователи компании Calif Куанг Луонг и Альберт Ян с использованием искусственного интеллекта. По заявлению компании, на поиск ошибки потребовался один час, еще два часа заняла разработка работающего эксплойта. Расходы на обращения к ИИ составили менее $200.
Calif утверждает, что Java используется примерно в 90% компаний Fortune 500. Однако это не означает, что все такие организации уязвимы: возможность атаки зависит от версии Java, архитектуры процессора и конфигурации приложения.
CISA рекомендовала предприятиям проверить все установки Java, включая компоненты сторонних приложений, и в первую очередь обновить серверы с доступом из интернета. Cisco также подтвердила наличие уязвимых продуктов и начала выпускать рекомендации для клиентов.
При этом Java4Shell пока не связывают с ноябрьскими сбоями американской инфраструктуры. Публичных подтверждений массовой эксплуатации ошибки злоумышленниками также нет.
Масштаб проблемы показывает статистика Anthropic. К началу ноября ее исследовательские системы помогли обнаружить более 5 тыс. уязвимостей в 680 проектах с открытым исходным кодом. Это ускоряет устранение старых ошибок, но одновременно сокращает время на тестирование исправлений.
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