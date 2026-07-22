Администрация президента США Дональда Трампа объявила о запуске масштабной программы по внедрению искусственного интеллекта в научные исследования. На проект выделят $5 млрд, сообщает Reuters.

Alex Shuper, Unsplash

С помощью программы власти рассчитывают быстрее находить причины хронических заболеваний, разрабатывать новые лекарства, создавать более долговечные строительные материалы и решать другие сложные научные задачи. Ученые получат доступ к суперкомпьютерам Министерства энергетики, специализированным наборам данных и ИИ-инструментам.

В программе примут участие 15 федеральных ведомств, рассказал главный технический советник президента Майкл Крациос. Среди них — министерства здравоохранения, энергетики, транспорта, обороны и внутренних дел. Белый дом будет координировать их работу и объединять доступные государству вычислительные мощности, данные и научные ресурсы.

По словам Крациоса, правительство США располагает одними из крупнейших в мире массивов данных — от сведений о химических веществах и критически важных минералах до медицинской информации. Эти материалы будут использовать для обучения ИИ-моделей, способных находить скрытые закономерности, строить прогнозы и ускорять поиск ответов на сложные научные вопросы.

Одновременно администрация намерена изменить систему федерального финансирования науки. Согласно докладу Белого дома, власти хотят чаще направлять деньги отдельным ученым и проектам с применением ИИ, а также жестче контролировать распределение бюджетных средств.

К программе также присоединится Microsoft. В течение трех лет компания предоставит исследователям кредиты на вычислительные мощности для ИИ-систем на общую сумму $40 млн.

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