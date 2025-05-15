Президент США Дональд Трамп подписал соглашения с властями Катара на $243,5 млрд, заложив основу для экономического сотрудничества на $1,2 трлн, сообщает пресс-служба Белого дома. Ключевым стало соглашение Qatar Airways на покупку 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X с двигателями GE Aerospace за $96 млрд. Это крупнейший заказ на широкофюзеляжные лайнеры в истории Boeing, который обеспечит создание 154 тыс. рабочих мест в США ежегодно, отметили в администрации.

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«Важнейшие соглашения, заключенные сегодня, будут способствовать инновациям и процветанию на протяжении многих поколений, укрепят американское производственное и технологическое лидерство», — заявили в Белом доме.

McDermott заключила контракты с Qatar Energy на $8,5 млрд в области развития критически важной энергетической инфраструктуры. Компания Parsons договорилась о 30 проектах на $97 млрд. Кроме того, будет создано совместное предприятие Quantinuum с Al Rabban Capital, а Катар инвестирует $1 млрд в развитие квантовых технологий.

В Белом доме отметили, что Катар активно вкладывается в США: в 2023 году — $3,3 млрд в отели, IT, производство и энергетику. В 2024 году двусторонняя торговля достигла $5,64 млрд, добавили там.

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Визит в Катар, второй этап ближневосточного турне Трампа, последовал за инвестиционным соглашением с Саудовской Аравией. По итогам переговоров республиканец заявил о привлечении в американскую экономику $1 трлн. Bloomberg отметил, что озвученная республиканцем цифра «не выдерживает никакой критики»: общая сумма объявленных на конференции сделок не превышает $300 млрд, а Белый дом сообщил о намерении Саудовской Аравии инвестировать $600 млрд.