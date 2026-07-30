Федеральная комиссия по связи США (FCC) закрыла доступ на американский рынок новым моделям человекоподобных и четырехногих роботов, включая робособак, а также подключенных к сети инверторов иностранного производства. Комиссия внесла эти категории в специальный перечень после того, как межведомственная группа при Белом доме признала их «недопустимым риском» для национальной безопасности. Формально ограничения охватили продукцию из всех стран, но прежде всего затронут Китай, производители которого доминируют на рынках гуманоидных роботов и инверторов.

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В FCC предупредили, что подключенные роботы собирают данные, которые злоумышленники могут использовать для слежки, работы иностранных разведок или удаленного перехвата управления. Инверторы, в свою очередь, могут позволить отключать оборудование, похищать информацию или получать доступ к объектам критической инфраструктуры. Производители смогут добиться исключения, если профильные ведомства США установят, что конкретная модель или целый класс устройств не создают такой угрозы.

Подобные опасения Вашингтон высказывал и раньше. Американские власти связывали с Китаем кражу данных у компаний и проникновение в критическую инфраструктуру США, которое рассматривали как подготовку к возможным кибератакам в случае конфликта вокруг Тайваня. В Вашингтоне также опасались, что Пекин может вынудить китайскую технологическую компанию передать данные американских пользователей или открыть удаленный доступ к ее устройствам.

Гуманоидные роботы пока далеки от массового рынка. По данным исследовательской компании Omdia, в 2025 году в мире поставили около 15 тыс. таких устройств. Более 10 тыс. из них пришлись всего на двух китайских производителей — Unitree и AgiBot, каждый из которых отгрузил свыше 5 тыс. роботов. Американские Tesla и Figure AI за тот же период поставили по несколько сотен устройств или меньше.

Инверторы получили гораздо более широкое распространение. Они преобразуют постоянный ток в переменный и позволяют подключать солнечные панели, системы хранения энергии и другие установки к электросетям или оборудованию дата-центров. Ограничения не затронули уже купленные устройства и модели, которые FCC одобрила ранее, — их по-прежнему можно использовать, ввозить и продавать.

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Новое решение продолжило серию мер Вашингтона против китайского технологического сектора. В январе 2026 года ByteDance передала контроль над американским бизнесом TikTok совместному предприятию с преимущественно американскими владельцами, чтобы избежать запрета сервиса. FCC также заблокировала допуск новых моделей потребительских маршрутизаторов иностранного производства, а оборудование китайских Hikvision и Dahua ранее попало под ограничения из-за рисков для национальной безопасности. Обе компании отдельно связывали с нарушениями прав человека.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин обвинила Вашингтон в чрезмерно широком толковании понятия национальной безопасности и использовании его для давления на китайские компании. По ее словам, Пекин примет «все необходимые меры» для защиты законных прав и интересов бизнеса из КНР. Она добавила, что протекционизм не сделает США конкурентоспособнее и лишь навредит американским компаниям и потребителям.

Ограничения ввели менее чем за два месяца до визита Си Цзиньпина в США, запланированного на 24 сентября. По словам Дональда Трампа, одной из тем его встречи с председателем КНР станет искусственный интеллект.

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