Управление Панамского канала опровергло заявление Госдепартамента США о том, что американские правительственные суда смогут пересекать канал без уплаты сборов. Об этом накануне заявляло американское правительство.

Управление канала, агентство, контролируемое панамским правительством, в своем обращении сообщило, что не вносило никаких изменений в систему оплаты или права на пересечение канала. При этом в нем говорится о готовности к диалогу с США относительно транзита военных судов страны.

Ранее в тот же день Госдепартамент США в соцсети X сообщил, что правительство Панамы согласилось больше не взимать плату за проход американских правительственных судов, что позволит США экономить миллионы долларов в год.

Панама оказалась в центре внимания администрации Трампа, поскольку он обвинил эту страну в чрезмерно высоких тарифах за пользование торговым путем, одним из самых оживленных в мире.

«Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам, полностью и без вопросов», — заявил Трамп в прошлом месяце.

Президент США также неоднократно заявлял, что Панама уступила контроль над каналом Китаю, однако Панама и Китай это отрицают.

Госсекретарь Марко Рубио 2 февраля встречался с панамским лидером Хосе Раулем Мулино. Панама не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь», сообщил Мулино после переговоров с Рубио.

Президент США Дональд Трамп отказался сохранять статус-кво относительно канала из-за возросшего влиянии Китая на регион, объяснил глава Госдепа.

Мулино также неоднократно отвергал угрозы Трампа вернуть США контроль над каналом, который был построен и управлялся Америкой на протяжении десятилетий.

Однако в 1977 году США и Панама подписали ряд соглашений, которые открыли путь к его переходу под полный панамский контроль. Соединенные Штаты передали его в 1999 году.

Напомним, что в своей инаугурационной речи американский лидер назвал решение отдать Панамский канал ошибкой. По его словам, сейчас американские суда переплачивают за проход через него, в том числе и корабли ВМС. Каналом же фактически управляет Китай, убежден Трамп. «А мы не отдавали его Китаю, мы отдавали его Панаме. И мы забираем его обратно», — подчеркнул он.

Ранее Трамп объявил о решении отменить налог на чаевые. Президент США заявил, что идею этого политического предложения ему подала «молодая красивая официантка», и пошутил, что на этом его исследования по этому вопросу заканчиваются.