Президент России Владимир Путин подвел итоги 2025 года и рассказал, почему экономика растет не так быстро — это сделано специально, чтобы сохранить стабильность и не допустить скачков инфляции. За год ВВП вырос всего на 1%, но производство и зарплаты продолжают расти, а инфляцию удержали почти на целевом уровне. Много говорилось о технологиях, цифровом суверенитете и подготовке кадров — про бизнес, правда, президент сказал немного. Основные экономические блоки, упомянутые главой государства за почти 4,5 часа беседы с журналистами и другими жителями страны, — в обзоре «Инка».

МАКРОЭКОНОМИКА: Инфляция, ставка и производство

По словам президента, рост российской экономики замедлили намеренно ради инфляции и устойчивости. Тем не менее за год ВВП вырос, пусть и только на 1%. Также и обрабатывающая промышленность растет быстрее всей экономики. Инфляцию в этом году в стране удержали на планируемом уровне 6%, а реальная зарплата все еще растет.

— Рост ВВП в 2024 году — 1%, за трехлетку — 9,7% (для сравнения: еврозона — 3,1%).

— Инфляция по итогам года будет — 5,7–5,8%, ниже целевых 6%.

— Во время программы пришло сообщение о снижении Центробанком ключевой ставки до 16%. Президент отметил, что ЦБ принимает решение самостоятельно, его задача — не допустить роста инфляции и сохранить макроустойчивость.

— Промпроизводство — +1%, обрабатывающая промышленность — +3,1%, выпуск сельхозпродукции — +3,3%.

«Снижение темпов экономического роста — это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей».

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ: Зарубежные активы и риски

Путин, комментируя отказ ЕС направить российские замороженные активы на Украину, объяснил, почему попытки изъятия или использования таких резервов упираются не только в юридические сложности, но и в прямые бюджетные и репутационные риски для тех, кто на это решится. В логике выступления это не геополитика, а экономика доверия: если прецедент станет нормой, под ударом окажутся не конкретные деньги, а сама архитектура международных рынков капитала.

— Любые операции с замороженными активами автоматически отражаются в бюджетах стран, которые их проводят, увеличивая госдолг и дефицит.

— При высоком уровне долговой нагрузки дополнительные обязательства становятся токсичными для публичных финансов.

— Главный риск — не разовая потеря, а подрыв доверия к финансовым юрисдикциям, где хранятся резервы разных стран.

— Такой прецедент может запустить цепную реакцию: страны с капиталом начнут искать альтернативные зоны хранения и расчетов.

«Это не просто удар по имиджу — это подрыв доверия к фундаментальным основам современного финансового мира».

ТЕХНОЛОГИИ: Цифра и дроны

Разговор о мессенджерах, цифровых сервисах и беспилотниках сложился в цельную картину технологического суверенитета как набора практических решений — для государства, бизнеса и ИТ-рынка.

— Национальный мессенджер MAX рассматривается как недостающий элемент цифровой инфраструктуры, необходимый для работы гос- и социальных сервисов.

— Ключевая проблема зарубежных платформ — невозможность соблюдать российское законодательство из-за внешних ограничений. На вопрос о перспективе запрета зарубежных сервисов искусственного интеллекта:

«Запрещать ничего не собираемся».

— Ограничения связи и мобильного интернета усиливают спрос на отечественное ПО, «железо» и локализацию сервисов внутри страны.

— В беспилотной сфере сформировалась самостоятельная индустрия с участием малого бизнеса, частного капитала и системой господдержки; гражданское применение рассматривается как источник масштабирования технологий.

«Есть два способа решения: переходить на отечественное программное обеспечение и наше “железо” — либо переносить сервисы на территорию Российской Федерации».

КАДРЫ: Искусственный интеллект и профессии

Президент заверил также, что государственная политика направлена на системное развитие высококвалифицированных рабочих кадров, несмотря на рост автоматизации и активное внедрение ИИ. Рабочие профессии становятся более престижными и сложными, обучение все больше связывается с практикой на предприятиях, убежден глава государства



— В стране будут делать акцент на целевой подготовке кадров с участием бизнеса и практической составляющей;

— Рабочие профессии растут в престижности и сложности, требуют качественного образования;

— Готовятся и усиливаются меры поддержки и развития системы обучения рабочих специальностей;

«Мы будем продолжать обязательно все, что связано с целевой подготовкой кадров. Целый набор мер. И будем их только усиливать».

НЕДВИЖИМОСТЬ: Жилье, застройщики и ипотека

Вопросы жилья касались доступности семейной ипотеки в малых городах, где почти нет новостроек, а также затянувшихся проблем долевого строительства — от переносов сроков сдачи домов до фактического отсутствия ответственности застройщиков перед покупателями.

— Семейную ипотеку можно использовать для покупки жилья на вторичном рынке в городах с низкими темпами строительства; сейчас в программе более 880 городов.

— При покупке «вторички» нужно сосредоточиться не на поддержке строителей, а на качестве и пригодности жилья для семей на весь срок ипотеки.

— Мораторий на штрафы и неустойки для застройщиков, введенный во время пандемии, не должен продлеваться.

— Государству необходимо вернуть контроль за застройщиками и логикой эскроу-счетов как инструмента защиты граждан.

«Историю с мораторием на штрафы надо заканчивать. Ключи должны выдаваться вовремя, а застройщики должны нести ответственность за свои обязательства».