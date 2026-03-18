Самым востребованным курортным направлением у российских туристов в начале мая стала Анапа — популярность этого города выросла на 40% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли в Российском союзе туриндустрии, проанализировав данные туроператоров.

Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что Краснодарский край в целом прибавил 5–6%, однако вся динамика обеспечена именно Анапой. В туроператоре «Мультитур» также подтвердили, что этот курорт занял первую строчку среди популярных направлений, опередив Сочи и Абхазию.

По данным «Дельфина», в пятерку самых востребованных направлений на майские праздники вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Подмосковье и Крым. При этом спрос на экскурсионные поездки в столицы пока на 3–4% ниже прошлогоднего. Как пояснили в компании, такие туры традиционно бронируют за одну-две недели до выезда.

В «Мультитур» зафиксировали повышенный интерес к экскурсионным программам в Казани, Калининграде и Белоруссии. Пик продаж на майские праздники в компании прогнозируют на конец марта.



Стоимость туров у разных операторов различается. В «Мультитур» трехдневная поездка на двоих с трехразовым питанием обойдется в 23–25,2 тысячи рублей. В «Дельфине» аналогичный тур стоит около 50 тысяч рублей. Самый доступный вариант у этого оператора — Санкт-Петербург (34 тысячи на двоих), самый дорогой — Подмосковье (около 70 тысяч рублей).

В «Мультитур» пояснили, что цена зависит от категории отеля и набора услуг. При этом размещение в Анапе и Крыму в среднем на 5–10% дешевле, чем в Сочи и Геленджике.

Тем временем среди поездок за границу россияне, планирующие самостоятельный отдых в начале мая, чаще всего выбирают Японию. Страна восходящего солнца вышла в лидеры по числу бронирований гостиниц, опередив привычно популярную Турцию.

