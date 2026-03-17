Российские путешественники, планирующие самостоятельный отдых в начале мая, чаще всего выбирают Японию. Страна восходящего солнца вырвалась в лидеры по числу бронирований гостиниц, обойдя традиционно популярную Турцию, свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip, который изучил отельные заказы на период с 1 по 11 мая.

Аналитики онлайн-агрегатора подсчитали, что доля зарубежных поездок в общем объеме бронирований достигла 40%. Это на два процентных пункта выше, чем годом ранее.

Японию для отдыха на длинных выходных выбрали 14,3% россиян. Спрос на это направление за год вырос вдвое. Турецкие отели оказались на втором месте с показателем 13,6%. Замыкают пятерку лидеров Китай (7,4%), а также Италия и Испания — на обе страны пришлось по 6,7% бронирований. Примечательно, что год назад в топе были Беларусь и Франция, уточнили в компании.

Среди тех, кто планирует остаться в России, большинство отправится в Татарстан. На республику приходится 17,3% внутренних отельных заказов. Санкт-Петербург занял вторую строчку с 13,8%. Далее следуют Краснодарский край (10%), Калининград (5,2%) и Нижний Новгород (3,8%).

Аналитики также выяснили, что поездки за границу длятся в среднем 3,6 дня, а по России — 2,3 дня. При этом отдых внутри страны обходится дешевле: 10,3 тыс. руб. в сутки против 18,1 тыс. при проживании за рубежом.

При этом, согласно данным сервиса «Отелло», в 2026 году самыми популярными городами России для путешествий снова стали Москва, Санкт‑Петербург и Казань, возглавив рейтинг востребованных направлений.

Кроме того, среди российских туристов растет интерес к «сонному туризму». Эксперты отмечают, что на рынке формируется новый крупный тренд — туризм для ментального благополучия. Путешествия все чаще выбирают не ради осмотра достопримечательностей, а для восстановления психического и эмоционального здоровья.

