Традиционная торговля продолжает привлекать предпринимателей больше, чем электронная коммерция и строительство. К такому выводу пришли аналитики исследовательского проекта Т-Бизнеса T-Data, изучившие динамику регистрации бизнеса в сфере розничной реализации. Подробности — в распоряжении «Инка».

Количественные показатели

За прошлый год в нестационарной и стационарной торговле оформили статус 189 554 новых игроков рынка. Эта цифра превышает достижения сектора электронной коммерции (150 973) и отрасли капитального строительства (132 168). Физические лица, решившие заняться коммерцией, зафиксировали прирост на 14% относительно 2024 года. При этом юридические лица в форме обществ с ограниченной ответственностью демонстрируют спад на 24%.

Дмитрий Трофимов, управляющий направлением «Старт бизнеса» в Т-Бизнесе, указал на последствия изменений в налоговой системе. По его словам, формат ООО утратил былую привлекательность из-за оперативного возникновения обязательств по НДС и дополнительных обременений. Бизнесмены все чаще склоняются к статусу индивидуального предпринимателя как наиболее доступному и ясному варианту на начальном этапе.

Сезонные волны

Пиковые значения открытия торговых точек традиционно фиксируются в весенний период. 2025 год не стал исключением: февраль принес 8,3% новых ИП, март — 9,9%, апрель — 8,7%. Однако абсолютный рекорд поставил декабрь, сосредоточив 21,4% всех регистраций индивидуальных предпринимателей в розничном сегменте. Правда, этот же месяц отметился и наибольшим количеством прекращений деятельности.

В секторе обществ с ограниченной ответственностью ярко выраженных сезонных колебаний не наблюдается — появление и исчезновение компаний происходит достаточно равномерно.

Патентное лидерство

Сегмент офлайн-торговли уверенно удерживает первенство по числу оформленных патентов. Здесь сосредоточено 42,6% всех подобных разрешительных документов, выданных индивидуальным предпринимателям. Годовая динамика показала увеличение популярности патентной системы в рознице на 21%. Для понимания масштабов: грузоперевозки занимают вторую позицию с 17,8%, предприятия общественного питания — третью с 4,6%.

Гендерные и возрастные особенности

Женщины-предприниматели доминируют в розничной торговле среди индивидуальных бизнесменов: их доля составляет 54% против 46% у мужчин. Возрастная структура выглядит следующим образом: треть владельцев бизнеса перешагнула 50-летний рубеж, еще 32% находятся в возрастном коридоре 35–44 года, а каждый пятый предприниматель младше 35 лет.

В руководстве обществ с ограниченной ответственностью преобладают мужчины (60%), женщинам отводится 40%. Возрастной состав здесь смещен в сторону более старших категорий: 37% старше 50 лет, 34% принадлежат к группе 35–44 года.

География предпринимательской активности

Столица сохраняет безоговорочное лидерство по созданию новых ООО — здесь открывается 34,5% всех компаний. В рейтинге регистрации индивидуальных предпринимателей первые строчки занимают Краснодарский край и Ростовская область (по 7,1%), следом расположилась Московская область (6,6%). Москва довольствуется четвертой позицией с результатом 4,9%.

Наибольший скачок регистраций ООО зафиксирован в Магаданской области (рост в 2,3 раза), Архангельской области (+58%) и Ульяновской области (+55%). В сегменте ИП максимальную динамику продемонстрировали Белгородская область (+46%), Воронежская область (+38%) и Курская область (+35%).

Дмитрий Трофимов пояснил, что решение открыть торговую точку напрямую зависит от экономических факторов — величины арендной платы, фонда оплаты труда и повседневных издержек. Территории, где для малых торговых предприятий установлены льготные ставки по упрощенной системе налогообложения, предсказуемо оказываются среди передовых по числу новых коммерсантов. Снижение фискальной нагрузки на старте повышает вероятность успешной работы магазина.

В основу анализа легли открытые сведения Федеральной налоговой службы о 1,68 млн субъектов предпринимательства, а также обобщенные данные по клиентам Т-Бизнеса за период с января 2024 по декабрь 2025 года.

