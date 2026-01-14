Новости

Стала известна стартовая цена выставленного на торги аэропорта Домодедово

Московский аэропорт Домодедово выставлен на продажу на открытых торгах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале «ГИС Торги». Стартовая цена актива составляет 132 млрд руб., а для участия в аукционе претендентам необходимо внести задаток в размере более 26 млрд.

Freepik

Торги будут проводиться в электронной форме на платформе «РТС-тендер». Прием заявок стартовал 13 января и завершится 19 января. Организатором процедуры выступает ПАО «БАНК ПСБ». Согласно условиям, шаг аукциона определен в 1,32 млрд руб.

На продажу выставляется 100% долей в ООО «ДМЕ Холдинг», владеющем аэропортом. Победитель должен будет подписать договор купли-продажи в течение пяти дней после объявления итогов.

Скриншот: torgi.gov.ru

Домодедово перешел под контроль государства в июне 2025 года по решению суда. Генеральная прокуратура инициировала иск против его прежних совладельцев Дмитрия Каменщика и Валерия Когана, аргументируя это необходимостью защиты национальных интересов и исключения иностранного влияния на стратегический объект. В сентябре апелляционный суд оставил это решение в силе.

Финансовое положение аэропорта новый управляющий директор Андрей Иванов характеризовал как тяжелое, отмечая, что по итогам 2025 года убыток может достичь 10 млрд руб. при выручке около 30 млрд, а общий долг оценивается в 70 млрд руб.

В сентябре министр финансов Антон Силуанов заявлял о включении актива в план приватизации на 2025 год, подчеркнув намерение ведомства максимально быстро провести его продажу на открытых торгах. В конце декабря он уточнил, что аукцион по приватизации Домодедово состоится в начале 2026 года, и выразил уверенность в наличии заинтересованных инвесторов.

Ранее, в июле, о готовности приобрести аэропорт в случае его продажи заявлял совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Он сообщал, что в начале года обсуждал с прежними владельцами идею консолидации двух аэропортов, однако этим планам помешало решение о переходе Домодедово в государственную собственность.

Темы
2026 бизнес государство Россия