Московский аэропорт Домодедово выставлен на продажу на открытых торгах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале «ГИС Торги». Стартовая цена актива составляет 132 млрд руб., а для участия в аукционе претендентам необходимо внести задаток в размере более 26 млрд.

Freepik

Торги будут проводиться в электронной форме на платформе «РТС-тендер». Прием заявок стартовал 13 января и завершится 19 января. Организатором процедуры выступает ПАО «БАНК ПСБ». Согласно условиям, шаг аукциона определен в 1,32 млрд руб.

На продажу выставляется 100% долей в ООО «ДМЕ Холдинг», владеющем аэропортом. Победитель должен будет подписать договор купли-продажи в течение пяти дней после объявления итогов.

Скриншот: torgi.gov.ru

Домодедово перешел под контроль государства в июне 2025 года по решению суда. Генеральная прокуратура инициировала иск против его прежних совладельцев Дмитрия Каменщика и Валерия Когана, аргументируя это необходимостью защиты национальных интересов и исключения иностранного влияния на стратегический объект. В сентябре апелляционный суд оставил это решение в силе.

Финансовое положение аэропорта новый управляющий директор Андрей Иванов характеризовал как тяжелое, отмечая, что по итогам 2025 года убыток может достичь 10 млрд руб. при выручке около 30 млрд, а общий долг оценивается в 70 млрд руб.

В сентябре министр финансов Антон Силуанов заявлял о включении актива в план приватизации на 2025 год, подчеркнув намерение ведомства максимально быстро провести его продажу на открытых торгах. В конце декабря он уточнил, что аукцион по приватизации Домодедово состоится в начале 2026 года, и выразил уверенность в наличии заинтересованных инвесторов.

Ранее, в июле, о готовности приобрести аэропорт в случае его продажи заявлял совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Он сообщал, что в начале года обсуждал с прежними владельцами идею консолидации двух аэропортов, однако этим планам помешало решение о переходе Домодедово в государственную собственность.