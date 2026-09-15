Российские офисные сотрудники оценивают экономию времени благодаря искусственному интеллекту примерно в 9–10 рабочих часов в неделю, следует из исследования PR Dev. В пересчете на пятидневную неделю это около двух часов в день, однако освободившееся время далеко не всегда сокращает сам рабочий день. В опросе участвовали 2 тыс. работающих россиян в возрасте от 24 до 50 лет.

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Чаще всего ИИ забирает на себя часть рутинной работы. 64% опрошенных используют нейросети для поиска и обработки информации, 57% — для подготовки текстов и документов, 46% — для анализа данных. Еще 41% обращаются к ИИ при создании презентаций, а 35% — когда нужно быстро получить несколько вариантов решения рабочей задачи.

Почти половина участников исследования (48%) говорят, что благодаря ИИ стали быстрее справляться с привычными задачами. У 37% освободилось больше времени на работу, требующую концентрации, а 29% стали чаще переключаться на стратегические и творческие задачи.

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Однако выигранное за счет ИИ время не обязательно превращается в свободные часы. 31% респондентов говорят, что работодатели постепенно заполняют его новыми задачами. Еще 22% используют освободившееся время, чтобы равномернее распределить нагрузку в течение рабочего дня.

Гендиректор PR Dev Алла Аксенова сравнивает 9−10 сэкономленных за неделю часов с полноценным рабочим днем. По ее словам, заметнее всего ИИ ускоряет поиск информации, подготовку документов и другие повторяющиеся операции, освобождая время для задач, где важны опыт, профессиональное мышление и коммуникация.

В PR Dev считают, что эффект от ИИ в конечном счете зависит от того, чем компании заполняют освободившееся время. Если сотрудники получают возможность глубже прорабатывать задачи и заниматься новыми проектами, нейросети могут влиять не только на скорость работы, но и на ее качество.

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