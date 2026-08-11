Странные вкусовые сочетания постепенно перестают удивлять российских покупателей. Экзотика вроде творожных сырков со вкусом пармезана или лимонадов «ананас-чили» или «вишня-гибискус» становятся заметной частью ассортимента торговых сетей, а продажи таких продуктов за первое полугодие 2026 года прибавили 10–40% год к году, сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

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В X5 спрос на готовые блюда азиатской кухни подскочил на 23%, а «Лента» отчиталась о росте продаж нестандартных азиатских продуктов на 16%. Помимо уже привычных позиций, на полки все чаще попадают напитки с личи и растительное молоко со вкусом сакуры.

Похожая история — с десертами: их продажи в «Ленте» за год выросли на 10%. Среди хитов — кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с добавлением перца, соли и матчи. Не отстает и морозильный отдел: там можно найти мороженое с горгонзолой, фруктовый лед со вкусом соленых огурцов и пломбир с пивной нотой.

К этому списку добавляются и другие находки последних месяцев — мороженое с кедровыми орехами и кешью, сырное мороженое с маскарпоне, лимонады «Ананас–чили» и «Вишня–гибискус с перцем чили», а также творожные сырки со вкусом пармезана или соленой карамели. Отдельно набирает обороты тренд swicy — сочетание сладкого и острого, которое все чаще встречается в напитках и снеках.

Двигателем спроса во многом выступают соцсети и рестораны: сначала пользователи натыкаются на необычное блюдо в чьем-то блоге или меню кафе, а затем отправляются искать аналог в магазине. Быстрее всего на подобные новинки ожидаемо реагируют зумеры и поколение альфа.

Ретейлеры подстраиваются под запрос: за первое полугодие «Лента» пополнила ассортимент более чем сотней новых позиций, а X5 наращивает импорт из Вьетнама, Китая и Южной Кореи. Не отстают и производители — по подсчетам INFOLine, в 2025 году на рынок вышло свыше 3,6 тыс. новых продуктов, а с начала текущего года — уже более 2,6 тыс.

Для торговых сетей необычный ассортимент — в первую очередь способ зацепить покупателя и подтолкнуть его к незапланированной покупке. Впрочем, в Руспродсоюзе к разговорам о смене вкусовых предпочтений относятся сдержанно. Как отмечает исполнительный директор объединения Дмитрий Востриков, доля экзотики в общих продажах пока невелика, а основную часть рынка по-прежнему формируют традиционные категории.

По прогнозам аналитиков, до конца года параллельно продолжат расти два направления — нестандартные вкусы и функциональное питание: продукты с повышенным содержанием белка, без сахара и лактозы, с добавленной пользой для здоровья. Правда, век отдельных новинок может оказаться коротким — интерес аудитории быстро перескакивает на следующую модную позицию.

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