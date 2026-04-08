Apple готовится представить свой первый складной iPhone в сентябре — вместе с моделями iPhone 18 Pro и Pro Max, сообщает Bloomberg. По данным источников, устройство получит улучшенный экран и усиленную конструкцию с почти незаметной складкой.

Источники также сообщают, что из-за конструктивной сложности первые партии устройства могут быть ограничены. При этом Apple рассчитывает представить складной iPhone одновременно со стандартными моделями или вскоре после них. До релиза остается около шести месяцев, однако точные сроки пока не раскрываются.

Кроме того, Apple смогла решить ряд ключевых проблем складных смартфонов: повысить качество дисплея, усилить конструкцию и минимизировать видимость складки в разложенном состоянии.

Выпуск складного iPhone станет для Apple важным шагом и позволит компании напрямую конкурировать с уже представленными моделями Samsung и китайских брендов.

Samsung Electronics, в свою очередь, планирует в 2026 году выпустить до 800 млн смартфонов с функциями искусственного интеллекта, рассчитывая усилить позиции в конкуренции с Apple. Co-генеральный директор компании отметил, что ставка на ИИ должна укрепить позиции Samsung в глобальной гонке за лидерство.

На рынке складных смартфонов активно развиваются и китайские производители. Huawei, например, продолжает совершенствовать линейку Mate X, делая устройства легче и устойчивее к многократным сгибаниям. Xiaomi и Oppo также выводят на рынок собственные складные модели, делая ставку на новые типы экранов и улучшенную автономность.

Выход устройства Apple может стать катализатором для ускорения инноваций на рынке: конкуренты будут вынуждены быстрее улучшать качество экранов, надежность и функциональность, на которые рассчитывают пользователи складных смартфонов.

