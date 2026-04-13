Социальная сеть X начала масштабно сокращать выплаты авторам, обвинив часть аккаунтов в злоупотреблении кликбейтом и агрегацией контента. Это уже вызвало волну недовольства среди популярных пользователей платформы.

Под ограничения попали аккаунты, которые, по оценке платформы, «заваливают ленту» кликбейтом и массово агрегируют новости. Об этом сообщил руководитель отдела разработки продуктов Никита Бир.

По его словам, выплаты агрегаторам уже сократили примерно до 60% и в следующем цикле могут урезать до 20%, при этом приоритет в монетизации отдают оригинальному и качественному контенту. Отдельно Бир отметил, что платформа также намерена ограничить доходы пользователей, злоупотребляющих формулировками вроде «🚨BREAKING» почти в каждом посте.

«Стало совершенно очевидно: заполнение ленты сотнями украденных репостов и кликбейтом каждый день вытесняло настоящих авторов и препятствовало росту новых авторов», — заявил он. При этом Бир подчеркнул, что X не будет ограничивать свободу слова и охваты, но прекратит «компенсировать манипуляции с программой или пользователями».

Снижение выплат и отключение монетизации для части аккаунтов вызвали волну недовольства среди пользователей. Многие заявили о резком падении доходов и отсутствии понятных объяснений со стороны платформы.

Блогер Доминик МакГи заявил, что его монетизация была отключена без объяснений, несмотря на большую аудиторию. О снижении доходов сообщили и другие авторы, некоторые из которых опасаются, что их ошибочно отнесли к категории агрегаторов.

Ситуация разворачивается на фоне более широкой дискуссии о состоянии платформы. Аналитик Нейт Сильвер ранее заявлял, что привлекать трафик с X на внешние сайты стало значительно сложнее, а сама экосистема, по его мнению, «сломана». Он также указал на доминирование правых аккаунтов.

Бир отверг эти оценки как неточные, а владелец X Илон Маск назвал подобные заявления «чушью», хотя ряд независимых исследований частично подтвердил выводы Сильвера.

