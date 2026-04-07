К апрелю 2026 года в России насчитывается 16 105 юридических лиц с иностранным участием. Это на 34,14% меньше, чем в апреле 2022 года. Доля таких предприятий в общем числе компаний страны снизилась с 0,75% до 0,51%, подсчитали аналитики сервиса «Контур. Фокус».

Всего за этот период появилось 1657 новых организаций с иностранным капиталом. За то же время ликвидировали 10 833 компании. В итоге на одно открытие приходится более шести закрытий.

Постсоветское пространство: только две страны в плюсе

В России работают 1832 компании из стран бывшего СССР. Из них 1186 — из стран СНГ (включая Молдавию). За четыре года их число сократилось на 21,4%.

Рост показывают только Белоруссия и Узбекистан. Компаний с белорусским капиталом стало 424 (+4,2%), с узбекским — 126 (+5,9%). По остальным странам наблюдается снижение.

Сильнее всего сократилось число фирм из Киргизии — на 45,8% (до 135). Эксперты связывают это с более удобной логистикой, членством в ЕАЭС и мягким налоговым режимом в самой Киргизии. Также значительно снизилось присутствие компаний из Армении — минус 100 организаций (-38,9%).

Казахстан, несмотря на статус одного из ключевых партнеров России, потерял 4,3% компаний с участием своих граждан (осталось 270). Среди стран, не входящих в СНГ, рост показала Абхазия — плюс 66,7%. Вероятно, это связано с вниманием властей республики к развитию туризма и традиционными деловыми связями с российскими бизнесменами.

Пятерка лидеров

Среди всех зарубежных государств больше всего компаний в России зарегистрировано на Кипре — 2485. Далее следуют Германия (1223), Китай (1027), Сейшельские острова (985) и Великобритания (874). Однако из этой пятерки рост за четыре года показал только Китай — плюс 32,2%.

В целом число компаний с капиталом из других зарубежных стран сократилось на 35,5% — с 22 123 до 14 273. Доля постсоветских государств в структуре иностранного присутствия, напротив, выросла на 1,84 процентных пункта и достигла 11,38%.

Кто приходит и кто уходит

По итогам 2025 года лидерами по числу новых регистраций стали Китай (117 компаний), Гонконг (24), ОАЭ (16), Турция (12) и Индия (6). Всего за 2025 год появилось 294 новых предприятия с иностранным участием.

Среди ликвидированных лидируют компании с капиталом из Кипра (249), Сейшел (231), Великобритании (179), Германии (100) и Белиза (70). Однако, если исключить традиционные офшорные зоны, то становится заметно, что динамика закрытий замедлилась. Пик ухода пришелся на 2022 год, когда закрылись 3635 компаний. Для сравнения: в 2025 году ликвидировали 1718 организаций.

Где в России селятся иностранцы

Иностранный бизнес в основном сосредоточен в крупных экономических центрах. Лидирует Москва (8087 компаний), далее идут Санкт-Петербург (1377), Московская область (1359), Краснодарский край (311) и Приморский край (305). Однако во всех этих регионах число иностранных компаний снижается. Меньше всего — в Приморском крае (-14,3%), больше всего — в Краснодарском крае (-47,5%).

Несмотря на общее снижение на 34%, есть регионы, где количество компаний с иностранным капиталом выросло. Среди них Татарстан (+18,5%), Магаданская область (+16,7%), Амурская область (+15,2%), ЛНР (+6,9%). Особенно заметен рост на Чукотке — с 3 до 10 компаний (+233%). Регион привлекателен благодаря богатым природным ресурсам, мерам господдержки (территория опережающего развития) и перераспределению активов после ухода части инвесторов.

Меньше всего иностранных компаний зарегистрировано в Байконуре (1), Северной Осетии (1), Ненецком округе (2), Калмыкии (3) и Ингушетии (4).

Какие отрасли пострадали сильнее

Иностранный капитал по-прежнему сосредоточен в оптовой торговле (4367 компаний), операциях с недвижимостью (1871), строительстве зданий (683), разработке ПО (633) и финансовых услугах (582). Однако во всех этих сегментах число компаний сокращается.

Наиболее сильное падение зафиксировано в сфере общественного питания (-56,7%), специализированных строительных работах (-56%), в области права и бухгалтерского учета (-51,5%), рекламе и исследовании рынков (-45,9%), розничной торговле (-45,8%) и строительстве зданий (-45,5%).

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.