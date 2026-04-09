Большинство россиян рассматривают подработку не просто как прибавку к доходу, а как возможную замену основной работе. К таким выводам пришли аналитики «Ренессанс страхования», опросившие 1219 совершеннолетних жителей городов-миллионников.

75% участников заявили, что готовы уйти с основной работы, если подработка станет приносить больше. Из них 36% уволятся сразу, как только доход сравняется или превысит текущий, а 39% — только при условии стабильного и более высокого заработка. При этом 56% опрошенных верят, что смогут увеличить доход. Мужчины настроены оптимистичнее женщин (64% против 45%).

Каждый пятый россиянин (21%) планирует увеличить доход в этом году. Из них каждый шестой считает успехом рост в полтора-два раза, а каждый десятый рассчитывает как минимум на удвоение. Две трети опрошенных рассматривают подработку как способ пополнить бюджет. 38% собираются найти ее в ближайшее время, еще 29% уже ищут.

Самые популярные форматы подработки — освоение новой профессии параллельно с основной (25%) и работа курьером (22%). Продажами на маркетплейсах хотят заниматься 11%, в такси — 6%. При этом 17% респондентов уже подрабатывают, и половина из них скрывают это от работодателя.

Среди тех, кто не планирует увеличивать доход в 2026 году, 41% опасаются, что усилия не дадут результата. Каждый пятый жалуется на нехватку времени, 17% боятся финансовых рисков, 16% выбирают стабильность, а каждый восьмой не видит возможностей для роста дохода.

По данным «Авито Подработки» (январь — первая половина февраля), больше всего зарабатывали специалисты по укладке плитки — в среднем 103 929 руб. в месяц. На втором месте — отделочники (95 369 руб.), которые востребованы на всех этапах ремонта — от черновых работ до финишной отделки. Третье место заняли монтажники (91 354 руб.). В пятерке также автослесари (86 233 руб.) и строители широкого профиля (79 261 руб.).

Аналитики отмечают, что это средние значения по вакансиям. Реальный доход зависит от количества смен, региона, сложности задач и опыта. При этом в объявлениях часто указывают верхнюю планку возможного заработка.

Больше всего предложений о подработке в январе-феврале было в доставке, грузоперевозках и логистике. Далее идут такси и пассажирские перевозки, затем — розничная и оптовая торговля. Самый заметный рост интереса соискателей — в бытовых и персональных услугах: число откликов выросло на 183% год к году. На складах активность увеличилась на 116%, в гостиничном бизнесе и туризме — на 115%.

