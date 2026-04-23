В России число работников, которым грозит увольнение, с июня прошлого года выросло на 43% и к 1 апреля достигло 105 147 человек. Месяцем ранее показатель составлял 104 775, в феврале — 100 397. Такие данные Роструда были представлены 22 апреля на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Наибольшее число предстоящих сокращений приходится на Москву, Подмосковье, Омскую и Иркутскую области, а также Красноярский край. Чаще всего под риск увольнения попадают сотрудники финансовой и налоговой сфер, работники больниц, органов власти и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера.

По данным Росстата, в IV квартале 2025 года крупные и средние организации уволили 32 600 человек против 20 500 годом ранее. Рост составил 59%.

Сокращения пока остаются точечными

По данным SuperJob, оптимизация численности идет в 13% организаций. Массовые увольнения в феврале проводили или планировали только 2% компаний. В I квартале работодатели чаще сохраняли персонал из-за дефицита кадров, переводя сотрудников на неполный рабочий день или сокращенную неделю.

Руководитель департамента социально-трудовых отношений аппарата Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов заявил, что нынешний рост пока не носит массового характера. По его словам, речь идет о точечных сокращениях, прежде всего в бюджетном секторе — региональных и муниципальных органах власти.

Соколов отметил, что аналогичный процесс идет в инспекциях Федеральной налоговой службы (ФНС), структурах Минфина и других контрольно-финансовых ведомствах. О планах ФНС оптимизировать штат налоговых органов глава службы Даниил Егоров говорил на налоговом форуме Торгово-промышленной палаты (ТПП) в октябре 2025 года.

Бизнес уходит в режим экономии

Одной из причин сокращений в госсекторе называют нехватку средств. По данным Минфина, за два месяца расходы федерального бюджета превысили доходы на 4,6 трлн руб., что на 20,87% выше годового плана. Региональные бюджеты завершили прошлый год с рекордным дефицитом в 1,5 трлн руб.

Во внебюджетном секторе сокращения связаны с замедлением экономики и спроса, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, давление усиливает высокая ставка ЦБ, из-за которой дорожают кредиты, а предприятия сокращают производство и штат.

К середине апреля число работников на сокращенном дне или неполной неделе достигло 82 394 человек против 80 455 в середине марта. Количество сотрудников в простое почти не изменилось — 40 010 против 40 714.

Банк России сообщал, что за 2025 год число работников на неполной занятости и в простое выросло на 14,3%, или на 198 тыс. человек. К концу года показатель стал максимальным с 2020 года. В IV квартале 2025 года число сотрудников с сокращенным графиком и полностью отстраненных от работы достигло 1,6 млн человек. ЦБ связывал это с охлаждением спроса, прежде всего в нефтедобыче, металлургии и строительстве.

