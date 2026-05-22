Starbucks отказалась от ИИ-системы для автоматизированного учета запасов в кофейнях Северной Америки спустя всего девять месяцев после масштабного запуска. Reuters со ссылкой на внутренний бюллетень компании и источники сообщает, что инструмент регулярно ошибался при распознавании товаров и раздражал персонал.

Athar Khan, Unsplash

Речь идет о программе на базе ИИ и технологий LIDAR, которая должна была ускорить инвентаризацию молока, сиропов и других компонентов напитков. Бариста сканировали полки планшетами, а система автоматически определяла количество товаров. На практике приложение путало похожие виды молока, не замечало часть продукции или неверно классифицировало товары.

«С сегодняшнего дня автоматизированная система подсчета будет выведена из эксплуатации», — говорилось во внутреннем сообщении Starbucks, с которым ознакомилось Reuters. Теперь ингредиенты для напитков будут учитывать вручную — так же, как и остальные категории товаров.

Проект был частью масштабной программы гендиректора Брайана Никкола по восстановлению эффективности сети кофеен. Никкол, ранее руководивший Chipotle Mexican Grill и Taco Bell, внедряет технологии в работу Starbucks в рамках стратегии «Возвращение в Starbucks».

Читайте также Anthropic представил сервис для малого бизнеса на базе нейросети Claude

Одной из главных задач было сократить постоянные перебои с наличием продукции, которые руководство считает одной из причин слабых продаж. Еще в феврале Reuters сообщало, что ИИ-система, несмотря на обещание сделать запасы прозрачнее, создавала новые операционные проблемы.

В Starbucks заявили Reuters, что отказ от инструмента связан с желанием «стандартизировать учет запасов во всех кофейнях» и повысить эффективность цепочки поставок. Компания также сообщила, что работает над более частым пополнением запасов и улучшением логистики.

«Наша цель проста: если продукт есть в меню, клиенты должны иметь возможность его заказать», — подчеркнули в компании.

Там также отметили, что часть сотрудников положительно восприняла решение отказаться от автоматического подсчета. В одном из опубликованных внутренних отзывов говорилось, что идея была отличной, но реализация оказалась сложной.

Систему развернули в кофейнях Северной Америки в сентябре 2025 года, хотя тестирование технологии продолжалось несколько лет. Разработчиком приложения выступила компания NomadGo, которая после критики заявила, что продолжает улучшать продукт с учетом отзывов пользователей.

Несмотря на неудачу с автоматизированной инвентаризацией, Starbucks не собирается отказываться от технологий на базе искусственного интеллекта. Никкол продолжает продвигать ИИ-инструменты для обработки заказов и помощи бариста.

Читайте также В России запустили еще один аналог ChatGPT — зачем это бизнесу

Инвесторы внимательно следят за результатами реформ. В прошлом квартале Starbucks показала самый сильный рост продаж за последние 2,5 года, однако операционная маржа на североамериканском рынке снизилась до 9,9% против 18% двумя годами ранее. При этом с начала 2026 года акции компании выросли примерно на 24%.

Аналитики Morningstar ранее отмечали, что технологии отслеживания запасов с использованием ИИ в долгосрочной перспективе могут снизить потери и повысить прибыльность ресторанов, если такие системы будут работать корректно.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.