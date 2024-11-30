В Южной Корее открылась кофейня Starbucks, где посетители могут посмотреть на Северную Корею через строго охраняемую границу, потягивая латте. В день открытия сотни людей пришли в новое заведение, которое расположено в наблюдательном пункте недалеко от города Кимпхо. Это место находится примерно в 50 км к северо-западу от Сеула и вблизи демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.
Несмотря на то, что в последние годы напряженность на Корейском полуострове возросла, демилитаризованная зона стала привлекать иностранных и местных туристов. Чтобы попасть в Starbucks посетители должны пройти через военный контрольно-пропускной пункт. Река, которая считается «нейтральными водами», протекает между обсерваторией и приграничным городом Кэсон на севере, всего в 1,4 км от нее. В ясный день посетители могут увидеть жителей Северной Кореи через телескопы, установленные на смотровой площадке кофейни.
Бэк Хе-сун, 48-летняя жительница Кимхпо, пришла рано утром в пятницу, чтобы попробовать кофе в новом кафе Starbucks. «Я бы хотела поделиться этим вкусным кофе с людьми в Северной Корее», — сказала она. КНДР на протяжении последних десятилетий сталкивается с серьезными проблемами нехватки пищи, включая голод в 1990-х годах, который зачастую усугубляется природными катастрофами, влияющими на урожай.
Мэр Кимпхо, Ким Бёнг Су, заявил, что благодаря знаменитому на весь мир бренду Starbucks, имидж пограничных районов может измениться. «Это место может стать значимой туристической достопримечательностью, символизирующей безопасность и мир, и показать дружелюбное лицо, привлекая внимание всего мира», — сказал он, обращаясь к журналистам.
Всего в Южной Корее насчитывается 1 980 заведений Starbucks. В 2021 году Starbucks Corp продала свою долю в Starbucks Korea компании Starbucks Coffee Korea Co и сингапурскому государственному фонду GIC, который ныне известен как SCK Company.
Ранее компания Starbucks сообщила, что отменяет наценку на заменители молока, это позволит американским клиентам сети сэкономить на напитках более 10%. Изменение вступило в силу 7 ноября, став результатом многолетних просьб клиентов отказаться от дополнительной платы, особенно с ростом популярности альтернативного молока.