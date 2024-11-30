В Южной Корее открылась кофейня Starbucks, где посетители могут посмотреть на Северную Корею через строго охраняемую границу, потягивая латте. В день открытия сотни людей пришли в новое заведение, которое расположено в наблюдательном пункте недалеко от города Кимпхо. Это место находится примерно в 50 км к северо-западу от Сеула и вблизи демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.

Несмотря на то, что в последние годы напряженность на Корейском полуострове возросла, демилитаризованная зона стала привлекать иностранных и местных туристов. Чтобы попасть в Starbucks посетители должны пройти через военный контрольно-пропускной пункт. Река, которая считается «нейтральными водами», протекает между обсерваторией и приграничным городом Кэсон на севере, всего в 1,4 км от нее. В ясный день посетители могут увидеть жителей Северной Кореи через телескопы, установленные на смотровой площадке кофейни.

Изображение взято с сайта Reuters

Бэк Хе-сун, 48-летняя жительница Кимхпо, пришла рано утром в пятницу, чтобы попробовать кофе в новом кафе Starbucks. «Я бы хотела поделиться этим вкусным кофе с людьми в Северной Корее», — сказала она. КНДР на протяжении последних десятилетий сталкивается с серьезными проблемами нехватки пищи, включая голод в 1990-х годах, который зачастую усугубляется природными катастрофами, влияющими на урожай.

Изображение взято с сайта Reuters

Мэр Кимпхо, Ким Бёнг Су, заявил, что благодаря знаменитому на весь мир бренду Starbucks, имидж пограничных районов может измениться. «Это место может стать значимой туристической достопримечательностью, символизирующей безопасность и мир, и показать дружелюбное лицо, привлекая внимание всего мира», — сказал он, обращаясь к журналистам.

Всего в Южной Корее насчитывается 1 980 заведений Starbucks. В 2021 году Starbucks Corp продала свою долю в Starbucks Korea компании Starbucks Coffee Korea Co и сингапурскому государственному фонду GIC, который ныне известен как SCK Company.

Ранее компания Starbucks сообщила, что отменяет наценку на заменители молока, это позволит американским клиентам сети сэкономить на напитках более 10%. Изменение вступило в силу 7 ноября, став результатом многолетних просьб клиентов отказаться от дополнительной платы, особенно с ростом популярности альтернативного молока.