Компания Starbucks сообщила, что отменяет наценку на заменители молока, что позволит американским клиентам сети сэкономить на напитках более 10%, сообщает CNBC. Изменение вступит в силу 7 ноября и станет результатом многолетних просьб клиентов отказаться от дополнительной платы, особенно с ростом популярности альтернативного молока.

В последнее время продажи Starbucks в США падают, поскольку повышение цен отпугивает покупателей. Согласно заявлению генерального директора компании Брайана Никкола, это лишь одно из многих изменений, которые планирует компания.

По данным Starbucks, замена молока на альтернативное является вторым по частоте запросов клиентов, уступая лишь добавке дополнительной порции эспрессо. Нововведение совпало с запуском праздничного меню компании, а также с прекращением выпуска линейки напитков с добавлением оливкового масла.

Никкол пришел в компанию в начале сентября после шести лет работы на посту генерального директора Chipotle. В Starbucks ему поручено возглавить процесс восстановления бизнеса компании, особенно на американском рынке. Поставленные перед ним задачи включают изменение маркетинговой стратегии сети кофеен, упрощение меню и устранение проблем с ценовой политикой.

Наценки на альтернативу коровьего молока в некоторых регионах могут достигать $0,8 за напиток. В настоящее время клиенты Starbucks уже могут добавлять до 113,4 гр заменителя без дополнительной платы в горячий и холодный кофе или чай, холодную заварку и напитки американо. Однако за другие напитки, в стандартный рецепт которых входит молоко, например, латте, все еще взимается дополнительная плата.

Starbucks впервые добавила в меню соевое молоко в 1997 году. В 2015 году в меню по всей стране появилось кокосовое, а в следующем году — миндальное. В 2021 году в заведениях Starbucks на всей территории США начали использовать овсяное молоко.

В марте три женщины с непереносимостью лактозы подали в федеральный суд иск на Starbucks, утверждая, что надбавка дискриминирует покупателей, страдающих аллергией. Компания добивалась прекращения дела, однако, согласно судебным документам, следующее судебное заседание назначено на 6 ноября.

Ранее сообщалось, что Microsoft собирается платить издателям за контент, который будет появляться в Copilot Daily, новой функции кроссплатформенного помощника Copilot с искусственным интеллектом. Copilot Daily будет доступна только в США и Великобритании, но в Microsoft заявили, что в ближайшее время планируется распространить Copilot Daily и на другие страны.