Американская сеть кофеен Starbucks обновила внутренние правила и ввела ограничения на нахождение внутри заведений и использование туалетных комнат в кафе. Руководство сети объяснили изменения новой политикой, направленной на повышение безопасности и качества обслуживания. Также в Starbucks заявили о намерении бороться с сокращением покупательского трафика.

Starbucks отменяет свою политику открытых дверей, которая ранее позволяла любому человеку заходить в кофейни, независимо от того, совершил ли он покупку. Теперь в США сеть будет требовать от клиентов что-то купить, если они хотят провести время в кафе или воспользоваться туалетом.

Согласно новой политике компании, посетители, которые не сделали заказ, не смогут воспользоваться туалетными комнатами. Также бариста смогут просить удалиться из заведения тех, кто ничего не заказал. Бесплатная вода в кофейне теперь тоже будет доступна только клиентам и сопровождающим их лицам.

Правила также запрещают дискриминацию, притеснения, употребление алкоголя вне магазина, курение, в том числе вейпов, а также потребление наркотиков и попрошайничество в помещении.

Правила вступят в силу с 27 января в 11 тыс. заведений на территории Северной Америки. «Необходимо изменить общественное мнение относительно того, для чего можно использовать наши помещения», — пояснила президент Starbucks North America Сара Триллинг в письме сотрудникам.

Джаси Андерсон, представитель Starbucks, заявила, что новые правила направлены на то, чтобы отдать приоритет платежеспособным клиентам, добавив, что у большинства других розничных продавцов уже есть похожая политика.

С 2018 года в Starbucks действовала политика открытых дверей, введенная после инцидента в Филадельфии, когда двое мужчин были арестованы, ожидая деловой встречи, не совершив покупку. Инцидент, который был снят на видео, спровоцировал общественное осуждение компании.

Однако с тех пор сотрудники и клиенты Starbucks многократно сталкивались со случаями опасного поведения в кофейнях. В 2022 году компания закрыла 16 точек по всей стране, в том числе шесть в Лос-Анджелесе и шесть в Сиэтле, из-за повторяющихся проблем с безопасностью, таких как употребление наркотиков и другое деструктивное поведение, которое угрожало персоналу.

Новое правило является частью более масштабных усилий нового генерального директора Starbucks Брайана Никкола по повышению продаж сети. Он выразил желание вернуть в кофейни атмосферу, которая когда-то была в Starbucks до возникновения таких проблем, как длинные очереди и загруженность персонала из-за заказов в приложении.

Напомним, что в Южной Корее открылась кофейня Starbucks, где посетители могут посмотреть на Северную Корею через строго охраняемую границу, потягивая латте. В день открытия сотни людей пришли в новое заведение, которое расположено в наблюдательном пункте недалеко от города Кимпхо.