Ветеринария врывается в сферу продления жизни, и теперь уже собаки могут стать неожиданно важной моделью для исследований долголетия. Они живут рядом с людьми, стареют быстрее и сталкиваются со многими похожими возрастными проблемами — от потери мышечной массы и подвижности до хронических заболеваний.

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Один из таких экспериментов сейчас проводит британская биотехнологическая компания Genflow Biosciences. В ее исследовании SLAB участвуют 24 пожилых бигля старше 10 лет. Ученые проверяют экспериментальную генную терапию, которая должна воздействовать на биологические механизмы старения.

Первые результаты оказались обнадеживающими: спустя три месяца у собак, получавших терапию, выживаемость была выше, чем в контрольных группах. При этом компания не сообщила о побочных эффектах.

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Однако говорить о том, что препарат уже продлевает жизнь, пока рано. Исследование находится на ранней стадии, а трех месяцев недостаточно, чтобы сделать надежные выводы об эффективности терапии. Следующим важным этапом станут данные за шесть месяцев — они покажут, сохраняется ли первоначальный эффект со временем.

Исследователи смотрят не только на то, сколько собак проживет дольше. Они также изучают биологические маркеры старения и состояние мышечной ткани. Это позволяет проверить, меняет ли терапия сам процесс старения или лишь влияет на отдельные его последствия.

Как раз поэтому собаки становятся особенно интересны ученым. В отличие от лабораторных мышей, домашние животные живут в обычной среде: вместе с людьми, с разным питанием, уровнем активности и воздействием окружающей среды. При этом собаки стареют значительно быстрее человека, поэтому изменения, которые у людей занимают десятилетия, у них можно наблюдать за несколько лет.

Такие исследования не заменяют испытания на людях и не гарантируют, что работающая у собак терапия окажется эффективной для человека. Но они могут помочь быстрее понять, какие подходы к лечению старения действительно перспективны, прежде чем переходить к масштабным и дорогостоящим клиническим исследованиям.

Если программа Genflow даст убедительные результаты на более длительном сроке, это станет еще одним аргументом в пользу необычной идеи: чтобы понять, как замедлить старение человека, ученым, возможно, стоит внимательнее изучать не только лабораторных животных, но и наших стареющих домашних питомцев.

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