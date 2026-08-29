Американский модный стартап Atorie закрыл раунд посевных инвестиций на $9,5 млн. В раунде приняли участие фонд a16z Speedrun, инвестиционная компания Night Capital и партнер Lightspeed Ventures Джереми Лью.

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Atorie продает одежду и аксессуары, произведенные на тех же фабриках и из тех же материалов, что использует люксовые бренды, но по значительно более низкой цене: итальянская кожаная сумка на платформе стоит несколько сотен долларов против нескольких тысяч у Prada или Louis Vuitton.

Сооснователь Atorie Редуан Рамдани заявил, что товары компании в большинстве своем не являются копиями чужих моделей. Материалы и производственные процессы совпадают с теми, что использует люксовые дома, а модель работы компании он назвал медленной, в отличие от масс-маркета с быстрой сменой коллекций.

Запуск стартапа совпал с ростом популярности так называемой dupe-культуры — покупки более доступных аналогов дорогих товаров. Одновременно люксовый сегмент столкнулся с недовольством покупателей из-за резкого повышения цен в постпандемийный период.

Молодая аудитория стала активнее искать более дешевые, почти идентичные копии люксовых изделий, а сама возможность найти такой товар превратилась в своего рода статусный маркер.

До Atorie Рамдани основал платформу для авторов контента Snipfeed, которую продал в 2024 году. Он вырос во Франции в семье, связанной с люксовым производством, и с детства планировал вернуться в эту индустрию.

По его наблюдениям, за последние годы часть фабрик перешла от простого исполнения чужих заказов к разработке собственного дизайна и самостоятельному выпуску небольших партий товара.

Ранее бренды были вынуждены заказывать крупные минимальные партии, что нередко приводило к перепроизводству и финансовым рискам для фабрик, зависевших от небольшого числа крупных клиентов.

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В компании применяют технологии искусственного интеллекта на нескольких уровнях: для анализа модных трендов, тестирования цветовых решений и прогнозирования спроса, что позволяет фабрикам заранее закупать сырье.

На стороне покупателя ИИ-агент подбирает образ на основе заданных пользователем ориентиров и со временем анализирует привычки покупателей, чтобы рекомендовать новые товары. По словам Рамдани, компания начала фиксировать рост переходов на сайт из чат-ботов ChatGPT и Claude.

По итогам прошлого года выручка Atorie составила около $5 млн, а в текущем году компания рассчитывает выйти на годовую выручку свыше $55 млн. Стартап работает более чем с 40 фабриками по всему миру и позиционирует себя как альтернативу Zara с более высоким качеством при сопоставимой цене.

Привлеченные средства пойдут на развитие логистики, разработку новых инструментов на основе ИИ и поддержку производства. Компания также планирует запустить собственную линейку товаров по аналогии с Amazon Essentials и сотрудничать с блогерами издателями контента, которые смогут быстро выпускать под своим именем собственные коллекции одежды.

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