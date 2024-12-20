В предпраздничный период логистика приобретает особое значение, так как в это время скорость доставки — залог успеха. Стартап Boon привлек инвестиции в размере $20,5 млн на разработку платформы, которая улучшит обработку данных для транспортных компаний, оптимизируя операции и планирование.

«Представьте Boon как еще одного сотрудника в офисе. Наш искусственный интеллект выполняет задачи, позволяя людям сосредоточиться на более важных вещах», — отметила в одном из интервью основательница и CEO Boon, Дипти Ениредди.

Инвестиции в компанию поступили от Marathon и Redpoint, которые вложили $15,5 млн в раунд серии A и $5 млн, о которых ранее не сообщалось. Согласно исследованиям Berg Insight, в мире насчитывается более 60 млн грузовых автомобилей, и подавляющее большинство транспортных компаний относятся к малому и среднему бизнесу.

Однако инструменты, которыми они пользуются, часто фрагментированы — для бухгалтерского учета, маршрутизации, продаж и управления персоналом обычно требуется от 15 до 20 различных приложений и программ. Все эти инструменты функционируют изолированно друг от друга, создавая определенные сложности, так как компании часто завалены бумажной работой.

«Программные инструменты первого поколения, созданные для решения отдельных задач, существенно увеличили административную нагрузку на компании, занимающиеся управлением автопарков», — отметила Урваши Баруа, партнер руководившая инвестициями Redpoint Ventures.

Компания Boon уверена, что с помощью своих инструментов на основе искусственного интеллекта она сможет в десять раз повысить эффективность существующих систем.

На начальном этапе основное внимание будет сосредоточено на увеличении доходов и оптимизации рабочих процессов, таких как создание более эффективных маршрутов и поиск наиболее выгодных мест для заправки. Полученные средства планируется использовать для расширения спектра охватываемых рабочих процессов, например, для улучшения загрузки контейнеров и оптимизации работы кадрового состава.

Ениредди придумала Boon, работая старшим директором по продукту в компании Samsara, где поняла, что клиентам нужна единая платформа для упрощения множества процессов. Вместо реализации идеи в Samsara она решила создать Boon, собрав команду из бывших сотрудников Apple, DoorDash, Google и других компаний. Сейчас стартап активно нанимает новых специалистов.

Финансирование Boon обеспечивается благодаря высокому интересу к проекту — платформа уже обслуживает 35 тыс. водителей и 10 тыс. транспортных средств, что приносит годовой доход в $1 млн. Успех таких технологий ИИ может повысить эффективность, но также возникают вопросы о замене человеческого труда.

Для практического применения генеративный ИИ должен обладать памятью, а его обучающие данные должны постоянно обновляться. Эта область называется «живой ИИ», и в ней работает целый ряд стартапов, в том числе Pathway, который недавно привлек $10 млн для создания живых систем ИИ, которые думают и учатся в режиме реального времени, подобно человеку.