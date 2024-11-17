С начала пандемии рестораны по всему миру испытывают трудности с нехваткой персонала. В связи с этим появилось множество стартапов, предлагающих автоматизированные решения, которые призваны уменьшить количество сотрудников, необходимых для функционирования заведения.

Компания Botinkit предлагает разные типы роботов, каждый из которых выполняет определенные функции на кухне. Например, робот Miso предназначен для переворачивания бургеров в процессе жарки, а робот Botinkit, выполненный в форме VOKa, используется для жарки и тушения блюд. Он может самостоятельно добавлять ингредиенты к блюду и перемешивать его с помощью роботизированной руки.

Botinkit, сокращенное от (ro)Bot in Kit(chen), отличается от других роботов более привычным дизайном, который не выглядит как традиционный робот. Он больше напоминает автомат самообслуживания с сенсорным экраном. Система безопасна для использования на кухне и специально разработана для работы с небольшим количеством сотрудников.

Система Omni способна, жарить на сковороде, тушить и делать все, что можно приготовить в VOKе, с минимальным участием человека. Стартап из Шэньчжэня утверждает, что использование системы Omni может значительно сократить потребность в человеческом труде на кухне, уменьшив его практически вдвое.

«Когда я думаю о том, как будет выглядеть кухня через 10 лет, я понимаю, что она не должна быть такой, какой мы видим ее сегодня, — сказала Ширли Чен, генеральный директор. — Поэтому мы решили начать с самых сложных частей — работы шеф-повара. Когда вы работаете с шеф-поварами, очень трудно контролировать консистенцию, потому что все зависит от человеческих ощущений».

Робо-кулинары оснащены датчиками температуры, благодаря чему могут готовить блюда, не сжигая их и не оставляя недожаренными. В настоящее время команда стартапа активно работает над созданием мультидатчиков, которые помогут роботам различать вкусы и ароматы приготовленных блюд. В будущем планируется интеграция искусственного интеллекта, который будет анализировать предпочтения пользователей и совершенствовать процесс приготовления, основываясь на отзывах о блюде.

Когда Чен стала соучредителем Botinkit в 2021 году, она была одновременно стратегом в британской бухгалтерской фирме KPMG и владелицей ресторана. По ее словам, такое сочетание опыта дало ей возможность глубже понять проблемы, с которыми сталкиваются заведения общественного питания.

В июле 2023 года в рамках раунда финансирования Series A компания привлекла $13 млн. Позднее, в результате расширения этого раунда, сумма увеличилась до $21 млн.

Азия пока остается основным рынком для Botinkit, однако стартап уже вышел на рынки Европы и США. Эти новые инвестиции будут направлены на расширение международного охвата компании.

Ранее сообщалось о роботах компании Kiwibot, которые начали доставлять еду в кампус Калифорнийского университета в Беркли в 2017 году. Полуавтономные колесные системы обычно передвигаются по людным местам и в 2024 году они продолжают привлекать толпы любопытных зрителей. Теперь они превратятся в мобильные билборды.