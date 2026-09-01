Стартап Clipto, разработавший систему поиска по видео и другим файлам на основе искусственного интеллекта, привлек $15 млн в раунде акционерного финансирования. По итогам сделки компанию оценили в $250 млн. В раунде участвовали HSG (бывший Sequoia China), GL Ventures, EnvisionX Capital, Palm Drive Capital и 522 Ventures, а также инвесторы Ханс Тунг и Лу Чжан.

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Clipto индексирует видео, аудиозаписи, изображения, записи встреч и документы, хранящиеся на компьютере пользователя. Вместо того чтобы открывать одну папку за другой, человек может описать нужный файл или фрагмент обычными словами. Поиск также можно поручить подключенным ИИ-помощникам, включая ChatGPT и Claude.

Основатель Clipto Генри Кан занимается похожими задачами около двух десятилетий. В 2006 году, будучи аспирантом Университета Карнеги — Меллона, он работал над роботами, которые записывали происходящее вокруг, распознавали объекты и запоминали, где они находятся.

Позже Кан перенес тот же принцип в свой первый стартап — ИИ-сервис, который составлял каталог одежды в гардеробе пользователя и предлагал готовые образы. Его второй стартап Zenvideo помогал упростить создание видео, а в 2020 году компанию приобрела Tencent.

Кан основал Clipto в 2023 году вместе с несколькими участниками команды, запускавшей Zenvideo. Изначально сервис создавался для авторов видео, чьи материалы были разбросаны по компьютерам и внешним накопителям, однако сейчас на эту аудиторию приходится лишь от четверти до трети всех пользователей. Clipto также используют юристы, врачи, исследователи, маркетологи, HR-специалисты, преподаватели и студенты.

По данным компании, сервисом воспользовались более 30 млн человек, число платящих подписчиков измеряется сотнями тысяч, при этом значительная часть клиентов сохраняет подписку дольше двух лет. Точные показатели по числу подписчиков и среднему доходу с клиента компания не раскрывает.

К началу 2026 года годовая выручка Clipto достигла $15 млн. По чистой прибыли компания остается в плюсе. Штат составляет чуть более 20 человек, распределенных между офисами в Калифорнии, Гонконге и Сингапуре.

Около двух недель назад сервис добавил поддержку протокола MCP (Model Context Protocol), который позволяет ИИ-приложениям обращаться к внешним источникам данных. По словам Кана, доступ к индексированным файлам требует активного запроса и авторизации пользователя, а обработка данных происходит локально на устройстве без использования облачных сервисов.

На рынке поиска по файлам Clipto конкурирует с крупными игроками: Adobe уже предлагает ИИ-поиск в Premiere, а Apple Photos и Google Photos позволяют искать фото и видео по текстовому описанию.

Отличие Clipto, по словам основателя компании, в том, что сервис работает с разными типами файлов одновременно — видео, аудио, изображениями и документами, — тогда как продукты крупных компаний ориентированы преимущественно на файлы, хранящиеся в их собственных экосистемах. Также Clipto дает пользователям возможность открывать выбранные данные внешним ИИ-инструментам.

Привлеченные в ходе раунда средства компания направит на развитие ИИ-моделей и вычислительной инфраструктуры, необходимой для работы сервиса на потребительских устройствах, а также на интеграции с другими ИИ-агентами.

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