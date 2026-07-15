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Стартап для торговли на Amazon через ИИ готовится к банкротству

Стартап Wonder Family, основанный российским предпринимателем Артемом Голдманом, готовится к процедуре банкротства в американском штате Делавэр, сообщают «Ведомости» со ссылкой на самого основателя проекта и одного из его крупнейших инвесторов Максима Спиридонова. Компания привлекла несколько миллионов долларов инвестиций и обещала инвесторам доходность до 30% годовых, однако теперь десятки из них пытаются вернуть вложенные средства.

Photo by Nguyen Dang Hoang Nhu on Unsplash

Последние два года по всему миру активно появляются стартапы, обещающие «автоматический бизнес на маркетплейсах» с помощью ИИ. Wonder Family — один из первых крупных примеров того, что искусственный интеллект способен ускорить принятие решений, но не компенсирует риски самой бизнес-модели.

Wonder Family была основана в 2022 году как сервис, который с помощью искусственного интеллекта помогает запускать и развивать товары на маркетплейсах — прежде всего Amazon. Компания предлагала инвесторам финансировать отдельные продукты, а собственный ИИ-агент должен был анализировать спрос, выбирать перспективные ниши и управлять продажами. Минимальный объем инвестиций в один товар составлял около $150 тыс., а ожидаемая доходность, по заявлениям компании, достигала 20–30% годовых.

Несмотря на интерес инвесторов, экономика модели оказалась значительно сложнее. По данным PitchBook, с момента основания стартап привлек почти $3 млн венчурного финансирования, а СМИ сообщали еще о нескольких инвестиционных раундах, в результате которых общий объем вложений мог превысить $4 млн. Однако высокая зависимость от Amazon, расходов на продвижение, логистику и комиссий маркетплейса привела к тому, что прибыльность многих товаров оказалась значительно ниже ожидаемой.

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По информации «Ведомостей», компания фактически не ведет деятельность уже около года. Юридический сервис DestraLegal сообщает, что более 80 инвесторов рассчитывают вернуть около $8 млн, а часть из них рассматривает возможность обращения в российские суды. При этом официальная процедура банкротства в Делавэре пока публично не раскрыта.

Причины произошедшего стороны оценивают по-разному. Максим Спиридонов связывает проблемы компании с ростом импортных пошлин в США, изменением правил работы Amazon и увеличением стоимости продвижения товаров. Артем Голдман, напротив, утверждает, что требования о возврате средств поступили лишь от одного инвестора, а возникшие сложности относятся к обычным предпринимательским рискам, которые были предусмотрены договорами.

Что это значит для бизнеса

История Wonder Family показывает, что даже использование искусственного интеллекта не отменяет базовую экономику маркетплейсов. В моделях с невысокой маржинальностью любое увеличение комиссий, стоимости логистики или рекламных расходов способно быстро превратить прибыльный проект в убыточный. Дополнительный риск возникает, когда венчурная модель сочетается с обещаниями фиксированной доходности инвесторам: такие ожидания плохо сочетаются с высокой неопределенностью торговли на маркетплейсах.

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