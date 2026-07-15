Стартап Wonder Family, основанный российским предпринимателем Артемом Голдманом, готовится к процедуре банкротства в американском штате Делавэр, сообщают «Ведомости» со ссылкой на самого основателя проекта и одного из его крупнейших инвесторов Максима Спиридонова. Компания привлекла несколько миллионов долларов инвестиций и обещала инвесторам доходность до 30% годовых, однако теперь десятки из них пытаются вернуть вложенные средства.

Последние два года по всему миру активно появляются стартапы, обещающие «автоматический бизнес на маркетплейсах» с помощью ИИ. Wonder Family — один из первых крупных примеров того, что искусственный интеллект способен ускорить принятие решений, но не компенсирует риски самой бизнес-модели.

Wonder Family была основана в 2022 году как сервис, который с помощью искусственного интеллекта помогает запускать и развивать товары на маркетплейсах — прежде всего Amazon. Компания предлагала инвесторам финансировать отдельные продукты, а собственный ИИ-агент должен был анализировать спрос, выбирать перспективные ниши и управлять продажами. Минимальный объем инвестиций в один товар составлял около $150 тыс., а ожидаемая доходность, по заявлениям компании, достигала 20–30% годовых.

Несмотря на интерес инвесторов, экономика модели оказалась значительно сложнее. По данным PitchBook, с момента основания стартап привлек почти $3 млн венчурного финансирования, а СМИ сообщали еще о нескольких инвестиционных раундах, в результате которых общий объем вложений мог превысить $4 млн. Однако высокая зависимость от Amazon, расходов на продвижение, логистику и комиссий маркетплейса привела к тому, что прибыльность многих товаров оказалась значительно ниже ожидаемой.

По информации «Ведомостей», компания фактически не ведет деятельность уже около года. Юридический сервис DestraLegal сообщает, что более 80 инвесторов рассчитывают вернуть около $8 млн, а часть из них рассматривает возможность обращения в российские суды. При этом официальная процедура банкротства в Делавэре пока публично не раскрыта.

Причины произошедшего стороны оценивают по-разному. Максим Спиридонов связывает проблемы компании с ростом импортных пошлин в США, изменением правил работы Amazon и увеличением стоимости продвижения товаров. Артем Голдман, напротив, утверждает, что требования о возврате средств поступили лишь от одного инвестора, а возникшие сложности относятся к обычным предпринимательским рискам, которые были предусмотрены договорами.

Что это значит для бизнеса

История Wonder Family показывает, что даже использование искусственного интеллекта не отменяет базовую экономику маркетплейсов. В моделях с невысокой маржинальностью любое увеличение комиссий, стоимости логистики или рекламных расходов способно быстро превратить прибыльный проект в убыточный. Дополнительный риск возникает, когда венчурная модель сочетается с обещаниями фиксированной доходности инвесторам: такие ожидания плохо сочетаются с высокой неопределенностью торговли на маркетплейсах.

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