Шведская стартап-экосистема, где ранее выросли Spotify и Klarna, продолжает набирать обороты за счет новой волны компаний, включая разработчика юридических ИИ-решений Legora и сервис для вайб-кодинга Lovable. Партнер венчурного фонда Cherry Ventures Софья Бендз в подкасте Equity рассказала о причинах текущего подъема шведского технологического сектора.

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По ее словам, ключевым фактором стало изменение общественного статуса профессии основателя стартапа. Ранее, во времена ее работы в Spotify, наиболее престижным карьерным треком считалась работа в банковском секторе или консалтинге.

Сейчас, по наблюдению Бендз, значительная часть амбициозных специалистов ориентируется на создание собственных продуктов, рассматривая предпринимательство как путь к профессиональной свободе и финансовому результату.

По данным Dealroom, в текущем году шведская стартап-экосистема привлекла $2,8 млрд инвестиций, а по итогам года показатель может достичь как минимум $5 млрд. Годом ранее объем инвестиций составил $3,2 млрд.

Рекордным для отрасли остается 2021 год с показателем $8,5 млрд — тогда рынок венчурного капитала переживал пик активности, который впоследствии сменился охлаждением. Сейчас, согласно приведенным данным, объем финансирования вновь начал расти.

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Среди других заметных компаний экосистемы — разработчик медицинских технологий Neko Health и оператор автономных грузоперевозок Einride.

Бендз связывает нынешний подъем с эффектом наставничества: первое поколение шведских предпринимателей передает опыт и ресурсы новому поколению основателей. В ряде случаев основатели стартапов «первой волны» создают новые проекты, становясь серийными предпринимателями. В качестве примера она привела основателя Spotify Даниэля Эка, который также стоит у истоков Neko Health.

Отдельно Бендз отметила эффект перетока кадров между быстрорастущими компаниями. По ее наблюдению, часть сотрудников Lovable и Legora уходит из этих компаний, чтобы запускать собственные проекты на основе накопленного опыта работы с соответствующими технологиями.

Растущий интерес к шведскому рынку фиксируют и зарубежные инвесторы. По словам Бендз, все больше американских венчурных фондов приезжают в Стокгольм для встреч с основателями стартапов и предлагают им условия финансирования на месте, что она расценивает как подтверждение качества компаний, формирующихся в шведской экосистеме.

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