Стартап Friend, основанный создателем популярной панели для отслеживания COVID-19 Ави Шиффманом, представил вторую версию одноименного ИИ-кулона спустя два года после его первого анонса. Сам предприниматель называет новинку Friend 2.0, хотя на сайте она по-прежнему продается просто как Friend. Главное обновление — встроенный динамик, благодаря которому гаджет отвечает пользователю вслух, а не только присылает сообщения в приложение. Каждый экземпляр получает случайно выбранные голос и характер, которые нельзя изменить; кроме того, устройство перевели на новейшие модели OpenAI.

Friend

Новая версия стоит $249 против $129 у предыдущей — цена выросла на $120, или на 93%. В 2024 году Friend действительно открыла предзаказы по $99, но позднее подняла стоимость первой модели. Вместе с обновлением компания ввела необязательную подписку за $10 в месяц, которая позволяет кулону хранить воспоминания о разговорах дольше 30 дней. По словам Шиффмана, первая партия разошлась тиражом 5 тыс. устройств, а теперь он рассчитывает продать 50 тыс.

В новом рекламном ролике Friend показала два сценария, построенных вокруг личных разговоров. В одном женщина обсуждает с кулоном отношения с бывшей девушкой и получает поддерживающий ответ, в другом мужчина рассказывает о своих планах в кино, а устройство хвалит его предыдущую работу. Так компания демонстрирует новый голосовой режим гаджета.

Шиффман и сам не дает Friend однозначного определения. Он назвал устройство чем-то между доверенным лицом, другом и даже «богом», но отдельно подчеркнул, что это не ассистент и не романтический партнер. По его задумке, кулон должен стать постоянным собеседником, которому пользователь может рассказывать о повседневных делах и личных переживаниях.

Заявленная функциональность Friend при этом остается довольно узкой. Кулон слушает происходящее вокруг, запоминает контекст, поддерживает беседу и время от времени сам комментирует услышанное. Компания не заявляет, что устройство умеет искать актуальную информацию, выполнять поручения или заменять привычного голосового ассистента. Других прикладных сценариев у Friend пока нет.

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До этого Friend привлекала внимание не столько самим кулоном, сколько рекламой. В 2025 году стартап потратил более $1 млн на 11 тыс. объявлений в вагонах нью-йоркского метро, свыше 1 тыс. плакатов на платформах и 130 рекламных панелей. Многие постеры быстро исписали и испортили — критики называли устройство инструментом слежки и обвиняли компанию в попытке заработать на одиночестве. Шиффман, впрочем, говорил, что ожидал такой реакции и специально оставил на макетах много свободного места для комментариев.

История отдельных ИИ-гаджетов, пытавшихся создать новую категорию рядом со смартфоном или вместо него, уже знает громкие провалы. Самый известный пример — Humane AI Pin, который продвигали как возможную замену смартфону. Устройство вышло в апреле 2024 года, получило слабые отзывы, а в какой-то момент число возвратов превысило продажи. В феврале 2025-го Humane прекратила продажи после сделки с HP, а вскоре отключила почти все облачные функции уже купленных гаджетов.

Поэтому считать повышение цены переходом к нишевой модели пока рано. Шиффман, наоборот, намерен увеличить продажи с 5 тыс. до 50 тыс. кулонов, а подписка должна добавить к разовой покупке регулярную выручку. Удастся ли Friend совместить цену $249 с десятикратным ростом продаж, покажет рынок — данных о первых заказах второй версии компания пока не раскрыла.

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