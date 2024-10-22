Когда управляющий партнер Also Capital Майк Аннунциата гулял по Нью-Йорку, он замечал множество фургонов и увидел в этом новые возможности. Это осознание пришло к нему после знакомства с бывшим инженером SpaceX Сэмом Шапиро, основателем стартапа Grounded, который в 2022 году начал разрабатывать модульные электрические фургоны Ford Transit для активного отдыха.

Иногда «трудно заметить, насколько что-то распространено, пока не начнешь об этом думать, и тогда это становится очевидным». Когда Шапиро в 2022 году запустил компанию Grounded, его целью стало преобразование электрических фургонов Ford Transit для активного отдыха. Спустя год он начал модифицировать фургоны BrightDrop от General Motors, которые стали больше в размерах и обладали большим запасом хода. Шапиро отметил, что Grounded уже заключила несколько контрактов на фургоны стоимостью $200 тыс., что принесло компании примерно $3 млн.

Тем не менее Шапиро не хочет, чтобы компания Grounded ограничивалась продажей электрофургонов только для состоятельных клиентов. Он отметил, что многие небольшие предприятия также проявляют интерес к фургонам — для мобильных медицинских услуг, груминга и доставки еды. Коммерческие перспективы вызвали интерес инвесторов. Also Capital и базирующаяся в Чикаго компания The 81 Collection возглавили раунд предварительного финансирования проекта Grounded стоимостью $3,5 млн.

Теперь при виде этих фургонов Аннунциата думает: «Да, мы это сделаем. Мы на пути к успеху». Шапиро сообщил, что компания Grounded уже испытывает свои фургоны в Гонолулу для гавайской коалиции «Здоровые матери, здоровые дети», а также тестирует модель для логистического стартапа в Бруклине, Нью-Йорк.

«Многие отрасли и клиенты стремятся перейти на электрические автомобили из-за низких долгосрочных затрат на обслуживание и желания быть более экологичными. Наша модульная система, первоначально созданная для автодомов, оказалась подходящей и для других направлений, — сказал Шапиро. — Это как дополнительные LEGO-блоки». Он также отметил, что на рынке уже существуют крупные компании, дорабатывающие фургоны, часто в тесном сотрудничестве с автопроизводителями, от которых закупают транспортные средства. Однако, по его словам, существует «огромная, длинная цепочка» меньших игроков, рынок которых достаточно фрагментирован.

Он подчеркнул, что основное преимущество Grounded заключается в их модульной системе, которую они сравнивают с LEGO, позволяющей адаптировать фургоны для различных отраслей. Вся работа ведется на складе площадью 1,2 тыс. м² рядом с их офисом в инкубаторе стартапов в сфере мобильности.

Ранее стало известно, что Toyota удвоила ставку на Joby Aviation, инвестируя $500 млн в калифорнийскую компанию, которая разрабатывает электрические воздушные такси. Общий объем инвестиций Toyota в Joby, включая вливание капитала в размере $394 млн в 2020 году, теперь составляет $894 млн.